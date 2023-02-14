金正恩女兒金主愛極速「上位」登北韓新郵票

北韓今日公布將於周五發行的新郵票圖稿，領導人金正恩女兒金主愛首次出現在北韓郵票上，8款新郵票她佔了5款，是她去年11月18日陪同父親視察「火星17」洲際導彈時拍攝。金主愛亮相其中5款郵票，包括與金正恩以導彈為背景、手牽手並排走和挽著手臂，也有父女與北韓士兵的合照。其餘3款分別為導彈照片和金正恩的照片。以父女為中心的郵票下方還附有導彈照片，以及寫有「向全世界展示不敗的核強國威容」、「向全世界展示北韓戰略力量、絕對力量」及「無上光榮屬於金正恩同志」等宣傳語句。

金主愛｜金與正被冷落？ 傳北韓禁民眾叫主愛勒令改名

年齡約10歲的金主愛被指是金正恩第二女兒，過去3個月最少5度亮相公開場合，包括上周三陪同金正恩出席北韓建軍75周年閱兵儀式。北韓官媒對金主愛的稱呼也改變，由最初的金正恩「心愛」女兒、「最心愛」女兒，變為「受尊敬」女兒。外國輿論認為金主愛頻頻與父親亮相，是為她建立個人崇拜，像歷任北韓領導人——其曾祖父金日成、祖父金正日和父親金正恩。外媒視金主愛為金正恩的接班人，但南韓觀察家認為言之尚早。

韓聯社指從近期北韓傳媒公開的內容來看，金主愛和姑姐、金正恩胞妹金與正的地位似乎發生變化。金主愛上周三在建軍75周年閱兵儀式上，牽著父親的手走過紅地毯，站在主席台，而一直作為二把手的勞動黨副部長金與正卻被安排在了閱兵儀式活動現場不起眼的角落。報道認為金主愛的登場令金與正的地位下滑。另外，自由亞洲報道北韓當局要求叫「主愛」(Ju Ae)的民眾改名，不可與金正恩愛女有相同名字。報道指，一名12歲名字為主愛女孩的父母上周三遭政府部門傳召，勒令她的女兒改新名字，出世紙上的名字也要更改。北韓的消息人士稱，當局強迫所有叫主愛的人改名；情況就像民眾禁用已故和現任北韓領導人的名字「日成」、「正日」和「正恩」，這顯示金主愛將成為重要政治人物或宣傳人物。