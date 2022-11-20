金正恩女兒首次亮相 專家：為接班鋪路

北韓上周五試射新型洲際導彈「火星17」，領導人金正恩親身到現場觀看，最大亮點是他攜同妻女到發射場，這是其女兒首度亮相於國際，揭開金正恩家庭成員的神秘面紗。從昨日發放的照片可見，金正恩女兒身穿白色外套、黑褲和紅鞋，牽著父親的手到試射場，站在火星17前參觀。外界相信金正恩有3子女，包括兩名女兒和一名兒子，有報道指今次露面的可能是二女兒金朱愛，但也可能是長女。專家認為，金正恩攜女兒出席試射，顯示他對火星17充滿信心，也可能是開始訓練女兒接班的訊號。

金正恩女兒｜專家估計12、13歲 《南韓先驅報》稱，朝中社昨報道金正恩與妻子李雪主和「愛女」在前一天觀看火星17試射，是官方首次確認金正恩女兒的身份，但並透露其名字和在家中排行第幾。美國Stimson Center北韓專家Michael Madden稱，金正恩女兒首次於公眾露面「非常值得關注」，相信金朱愛大概12、13歲，很有可能在4、5年內入讀大學或到軍中服役。他又指，金正恩似乎想展示家族政權的第四代接班，「她(金正恩女兒)將會被教導和訓練成領導人，這可能是準備她接手中央領導位置，或像她的姑姐(金與正)成為顧問和在幕後擔任要職」。美國前NBA球星洛文於2013年到訪北韓時，曾說金正恩有一名女兒叫朱愛，稱見過金的家人，並「抱過他們的寶寶朱愛」。南韓專家說，金正恩帶同妻女觀看火星17試射，證明他認為該新型洲際導彈運作穩定，相信它不會失敗，該導彈也標誌保障北韓未來世代的安全。

金正恩女兒｜官媒：「火星17」洲際導彈全球最強戰略武器 北韓官媒指是次試射成功，火星17在平壤國際機場發射，飛行最高點為6,040.9公里，飛行距離達999.2公里，飛行時間則為4,135秒，最後準確落在東海公海的預定水域。報道稱，「通過試射結果，清楚地驗證了將代表我國戰略武裝力量的新型重要戰略武器系統的可信度，以及全球最強戰略武器的威力強大的戰鬥性能。」