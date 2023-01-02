金正恩帶女兒金主愛視察導彈庫 金家小公主第三度亮相

北韓領導人金正恩日前在勞動黨八屆六中全會閉幕時揚言大量製造核彈頭，國營傳媒元旦日報道有關消息時，以他帶同女兒金主愛視察彈道導彈武器庫的照片作背景。相中金主愛挽著父親的手，邊走邊看從「火星12」中程彈道導彈上拆卸下來的十多枚彈頭，以及裝有朝版伊斯坎德爾「KN23」導彈的十多輛發射車。
朝鮮半島局勢｜金主愛頻頻亮相 南韓稱持續關注
韓聯社報道，專家認為炫耀武器庫是為金正恩稍早前的「核彈倍增」指示造勢。另方面，這是金主愛第3次露面，對上一次是去年11月陪同金正恩與「火星17」洲際導彈研發人員合照。專家指，北韓傳媒報道金主愛陪同其父參加公開活動，意在凸顯其為「白頭血統」的一分子，同時將其塑造為北韓年輕一代的象徵，渲染擁核保護未來一代的必要性。對於金正恩女兒不斷公開亮相，南韓政府表示會繼續觀察。
朝鮮半島局勢｜南韓軍方建新部門 應對北韓核武大殺傷力武器
北韓除夕和元旦凌晨發射了共4枚短程彈道導彈，金正恩形容這是「超大型火箭炮」，射程覆蓋南韓全境、可搭載戰術核武器的攻擊型武器。報道指，若搭載小型化的戰術核彈頭，就可以核攻擊南韓全境。如果和其他彈道導彈混合發射，還沒有適當的攔截方法。南韓過去一年面對北韓頻密的導彈試射，還有近日的無人機闖入境內，軍方今日成立了新部門以應對北韓的核武等大殺傷力武器挑釁。
朝鮮半島局勢｜南韓尋求與美國共同規劃及使用核力量
另方面，南韓總統尹錫悅接受《朝鮮日報》訪問時稱，正與美國討論就共同規劃及使用核力量舉行演習，應對北韓核威脅。他指過去的「核保護傘」或「抑制擴張」概念已很難讓國民接受，雖然核武器屬於美國，但韓美應共同參與規劃、演習及情報分享。尹錫悅聲稱美國對有關提議相當正面，美國國防部並未有證實尹錫悅的說法，只重申美韓同盟堅如磐石。