金正恩帶女兒金主愛視察導彈庫 金家小公主第三度亮相

北韓領導人金正恩日前在勞動黨八屆六中全會閉幕時揚言大量製造核彈頭，國營傳媒元旦日報道有關消息時，以他帶同女兒金主愛視察彈道導彈武器庫的照片作背景。相中金主愛挽著父親的手，邊走邊看從「火星12」中程彈道導彈上拆卸下來的十多枚彈頭，以及裝有朝版伊斯坎德爾「KN23」導彈的十多輛發射車。

朝鮮半島局勢｜金主愛頻頻亮相 南韓稱持續關注

韓聯社報道，專家認為炫耀武器庫是為金正恩稍早前的「核彈倍增」指示造勢。另方面，這是金主愛第3次露面，對上一次是去年11月陪同金正恩與「火星17」洲際導彈研發人員合照。專家指，北韓傳媒報道金主愛陪同其父參加公開活動，意在凸顯其為「白頭血統」的一分子，同時將其塑造為北韓年輕一代的象徵，渲染擁核保護未來一代的必要性。對於金正恩女兒不斷公開亮相，南韓政府表示會繼續觀察。