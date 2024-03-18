金正恩愛女成下任接班人？ 北韓或破天荒出現「女性治國」

北韓領導人金正恩16日偕愛女金主愛，參觀了江東綜合溫室竣工儀式，不過北韓官媒《朝中社》對金主愛的稱呼，讓外界揣測，她有高機率成為下一任接班人。
官媒對金正恩愛女稱呼洩端倪
金正恩16日出席江東綜合溫室竣工投產儀式，這是號稱「世界上最大」的現代化溫室農場，和金正恩同行的，還有女兒金主愛，和一眾勞動黨官員。
據《朝中社》報導，金正恩計畫在北韓各地建設一批現代化溫室農場，江東溫室農場集先進化、智能化、集約化，現代性、文化性、實用性於一體，裡頭包含現代化溫室、蔬菜種植的圓柱形溫室和圓頂玻璃水耕溫室，將為平壤市民生產供應各種蔬菜。
不過令人注意的是，在報導中提到「偉大的嚮導者們和黨政軍領導幹部」一同進行參觀，但金主愛並非黨政軍領導幹部，也不可能被漏掉未提及，負責處裡兩韓關係的南韓統一部就指出，金主愛是被歸類在「嚮導者們」，但是以往在北韓，只會對最高領導人使用「嚮導」的稱呼，所以這可能是金主愛成為正式接班人的跡象。
由於金正恩的家庭情況，一直是個謎，就連他有幾名子女，外界都無從得知，所以當初金主愛正式亮相時，大家都認為她就是金正恩指定的接班人，如今隨著她出席公開場合的頻率越來越高，消息可信度也真實了幾分，不過南韓統一部發言人具炳杉對此並不看好，他認為就算北韓將顛覆傳統，由女性來領導國家，但四代世襲的政權，仍然會讓北韓居民深陷痛苦。
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