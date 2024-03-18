金正恩愛女成下任接班人？ 北韓或破天荒出現「女性治國」

北韓領導人金正恩16日偕愛女金主愛，參觀了江東綜合溫室竣工儀式，不過北韓官媒《朝中社》對金主愛的稱呼，讓外界揣測，她有高機率成為下一任接班人。

官媒對金正恩愛女稱呼洩端倪 金正恩16日出席江東綜合溫室竣工投產儀式，這是號稱「世界上最大」的現代化溫室農場，和金正恩同行的，還有女兒金主愛，和一眾勞動黨官員。 據《朝中社》報導，金正恩計畫在北韓各地建設一批現代化溫室農場，江東溫室農場集先進化、智能化、集約化，現代性、文化性、實用性於一體，裡頭包含現代化溫室、蔬菜種植的圓柱形溫室和圓頂玻璃水耕溫室，將為平壤市民生產供應各種蔬菜。