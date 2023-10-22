金正恩接見俄羅斯外長拉夫羅夫　外界關注普京會否出訪平壤

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）週三抵達平壤，開始為期兩天的訪問，在會見了北韓外長崔善姬後，拉夫羅夫也獲北韓領導人金正恩接見，金正恩更表示，俄朝要確切落實首腦會中達成的協議。

根據北韓官媒《朝中社》報道，拉夫羅夫和金正恩在會談中就共同努力擴大雙邊關係在各個領域交換了意見，並討論了共同關心的其他關鍵問題。

北韓料續向俄羅斯運送彈藥

梨花大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）表示，拉夫羅夫與金正恩的會面：「意味着最近從北韓向俄羅斯運送彈藥的貨櫃船隊，可能並不是最後一次。」

伊斯利說：「在接受平壤提供的軍事補給後，莫斯科將進一步違反聯合國安理會決議，向北韓提供可能威脅東亞穩定的核武技術。」

俄羅斯國營通訊社《塔斯社》引述拉夫羅夫的話說，他支持與北韓和中國就朝鮮半島安全問題舉行定期會談。