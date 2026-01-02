金正恩攜妻女跨年　金主愛捧父親臉親吻超溫馨(有片)

北韓中央電視台周四(1日)播出的畫面中，金主愛率先從掛著「7·27 1953」車牌的金正恩專用Aurus豪華轎車落車，身穿與父親相同設計的皮革大褸；晚會上坐在金正恩與李雪主中間的座位觀賞演出；金主愛又握著金正恩的手，互相耳邊低語。網上影片顯示，於1分20秒、新年倒數結束時，她站起身，將手放在父親的臉頰上，輕輕地吻了一下，令金正恩露出燦爛的笑容。相較之下，李雪主在新聞畫面中，大多出現在鏡頭角落或完全被排除在外。

北韓領導人金正恩與女兒金主愛、妻子李雪主在平壤跨年晚會中，13歲的金主愛不但坐在父親旁邊，較母親李雪主更接近金正恩，更在跨年倒數時刻主動親吻父親臉頰，溫馨互動畫面，展現濃厚親情。

南韓國情院料金與正一雙兒女亦在場

金主愛在晚會上效仿父母擁抱孩童、接過花束的領導人姿態，並接受群眾90度鞠躬致意。不過，當派往俄羅斯作戰的人民軍家屬湧向金正恩時，她略顯尷尬地退到後方。報道又指，金正恩胞妹金與正的一雙兒女也現身會場。雖然北韓官方從未證實金與正婚姻狀況，但南韓國情院推估她曾於2015年5月及2018年2月訪問南韓時疑似懷孕。跨年晚會上勞動黨主要幹部牽著孩子們進場的畫面中，和金與正牽著手的2名兒童與去年相同，推測就是她的子女。