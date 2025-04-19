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國際
2025-04-19 15:15:48

金正恩攜金主愛出席平壤新城活動　外界屢傳培訓接班人

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金正恩（右二）與女兒金主愛（左二）15日出席平壤活動。（圖／翻攝自TikTok@kpdprk）

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北韓官媒近日播出平壤和盛地區第三期1萬戶住宅竣工儀式的紀念演出影片，期間多次播放金正恩女兒金主愛的特寫鏡頭，引發外界關注。

北韓近年來最大建設計劃

據歐洲新聞台（Euronews）和美聯社報道，金正恩父女15日出席平壤和盛地區第三期1萬戶公寓竣工儀式，當天恰逢紀念北韓已故前領導人、金正恩祖父金日成的「太陽節」。

據報道，此次竣工項目所在的區域被定位為「平壤新城」，是北韓自2021年開始的五年建設計劃的一部分，旨在擴展城市面貌。北韓官員說法指，此次竣工的新公寓項目是北韓近年來最大的建設計劃。

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改以「嚮導」稱呼金主愛

根據北韓國營中央電視台（Korean Central Television）16日播出的電視畫面，兩人並排坐着觀看慶祝演出，畫面中多次出現金正恩女兒金主愛（Kim Ju-ae，音譯，又譯金朱愛）的臉部特寫鏡頭。

據中央社去年7月報道，南韓國情院表示，北韓領導人金正恩之女金主愛正在接受接班人訓練。根據南韓國情院當時的報告，金主愛過去陪同父親出席的活動約六成為軍事相關，僅有少部分與經濟相關；北韓官媒也改以「嚮導」（hyangdo）稱呼金主愛，顯示她的接班地位更穩固。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

金主愛 金主愛 金主愛 金主愛 金主愛多次陪同父親金正恩出席公開活動。(資料圖片) 金主愛多次陪同父親金正恩出席公開活動。(資料圖片) 金主愛多次陪同父親金正恩出席公開活動。(資料圖片) 金主愛

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