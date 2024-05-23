金正恩肖像首度與父親、祖父同框　專家：宣告進入他的時代

北韓朝鮮中央電視台周三(22 日)發布了一段金正恩前往學校參加落成典禮的影 片，金正恩和父親金正日及爺爺金日成的肖像並列掛在學校外牆以及教室中的畫面亦首次曝光。

《韓聯社》及《NHK》報道，北韓領導人金正恩周二(21日)出席在平壤舉行的北韓勞動黨中央幹部培訓學校的落成典禮，根據北韓國營的朝鮮中央電視台的新聞畫面可以看到簇新的建築物之外，最吸睛的就是金正日的肖像並掛在他的祖父金日成和父親金正日旁邊。這是北韓官方報道首次展示金正恩的肖像與他的祖父和父親並排展示。有專家認為，這是金正恩十多年來對他的執政充滿信 心的表現。