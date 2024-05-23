金正恩肖像首度與父親、祖父同框　專家：宣告進入他的時代

北韓朝鮮中央電視台周三(22 日)發布了一段金正恩前往學校參加落成典禮的影 片，金正恩和父親金正日及爺爺金日成的肖像並列掛在學校外牆以及教室中的畫面亦首次曝光。
《韓聯社》及《NHK》報道，北韓領導人金正恩周二(21日)出席在平壤舉行的北韓勞動黨中央幹部培訓學校的落成典禮，根據北韓國營的朝鮮中央電視台的新聞畫面可以看到簇新的建築物之外，最吸睛的就是金正日的肖像並掛在他的祖父金日成和父親金正日旁邊。這是北韓官方報道首次展示金正恩的肖像與他的祖父和父親並排展示。有專家認為，這是金正恩十多年來對他的執政充滿信 心的表現。
專家指金正恩傳遞世襲制度永久存在訊息
專門研究北韓政治的日本慶應義塾大學教授礒崎敦仁對此表示：「金正恩對自己十多年的統治充滿信心，這表明我們現在已經進入了金正恩時代。」此外，他還指出，金正恩不斷讓女兒金朱愛曝光，就是要傳遞一個訊息，北韓的政權將會世襲，而該制度會永久存在，延伸到金氏家族的第四代。
韓國國家統一研究所(KINU)的研究員洪敏則表示：「將金正恩的肖像與前任領導 人的肖像一起展示非常有意義，因為這顯示了與前任領導人的平等地位。」他補充指，這些肖像未來可能會在北韓民間擴散開來。