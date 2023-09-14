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國際
2023-09-14 18:12:06

金正恩見普京 要保鑣扤櫈抹櫈先敢坐 疑驚坐爛櫈或有菌 被指「信唔過普京」(有片)

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金正恩普京｜金正恩進場前，北韓人員仔細檢查清潔座位。(互聯網)

金正恩普京｜金正恩進場前，北韓人員仔細檢查清潔座位。(互聯網)

金正恩普京會面成國際焦點，正當外界關注北韓及俄羅斯愈走愈近，金正恩與普京會晤前的一段小插曲，令外媒取笑他似乎「信唔過普京」。

英媒指片段可見金正恩進場之前，一名身穿黑色西裝、手戴白手套的男子，在另外一名西裝男及一名相信是俄方人員的外國人在旁觀察下，用一塊白布仔細清潔金正恩的座位，來回拭抹椅背、椅柄及坐墊，最後再細心檢視白布。

北韓人員檢查及清潔金正恩座位過程︰

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金正恩普京｜似測試椅子承托力 再用探測器檢查

之後可見北韓代表團一名女成員加入觀察，另一名西裝男則多次用力猛按椅背，似想測試椅子的承托力夠不夠讓體重據報達300磅的金正恩安坐，期間凝重的跟女成員溝通，顯得一絲不苟。之前負責抹櫈的西裝男，則小心奕奕的用探測器，掃瞄椅子以尋找裡面有沒有夾著危險物品。

金正恩普京｜英媒︰俄方有使用神經毒劑前科

報道指，金正恩這樣小心表現，反映他「並非完全相信普京」 (does not fully trust)。目前未知誰拍下這片段，也不知西裝男為何要徹底清潔，以及其用探測器掃瞄椅子，究竟是否擔心裡面有炸彈抑或甚麼。報道並指，俄羅斯有用神經毒劇對付異己的前科，而萬一椅子在會晤期間突然折斷，就算金正恩沒有受傷，也足以令金正恩顏面盡失。

金正恩訪俄行程︰

金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程 金正恩訪俄見普京行程
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