金正恩視身視察試射新型防空飛彈　同步曝光核動力潛艦

北韓官媒《朝中社》今披，北韓於12月24日在東部海域試射新型高空遠端防空飛彈，北韓領導人金正恩親自視察試射，他並視察一處核潛艦建設工程。

防空飛彈命中200公里目標

報道指出，這次試射由飛彈總局主導，屬於正在研發中的高空遠端防空飛彈系統首次戰術與技術性能評估發射，成功命中距離約200公里外的假想高空目標。《朝中社》強調，這次發射是防空武器系統研究所與相關單位的「正常研發活動」。

另一方面，報道也披露，金正恩近日也視察8700噸級核動力戰略飛彈潛艇建造工作，並就南韓與美國推動核潛艇相關計劃，發表強硬談話。金正恩指出，首爾與華盛頓近期推進的南韓核潛艇研發構想，將進一步加劇朝鮮半島局勢不穩，北韓方面視其為「嚴重侵犯國家安全與海上主權的攻擊行為」，是必須正面應對的安全威脅。