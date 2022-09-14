金正恩身邊神秘女子 樣貌特徵引發各方猜測

圍在北韓領袖金正恩身邊的女性愈來愈多，包括妻子李雪主、妹妹金與正及傳聞是金正恩前女友的玄松月，最近又再添一人，其樣貌特徵引發各方猜測。

金正恩｜神秘女子連月現身 愈企愈近金正恩？

專門報道北韓消息的網站NK News，早於2月已發現一名神秘女子出現在金正恩身邊，拿著黑色手提包，相信放有手機、香煙及藥物等金正恩私人物品，但官媒至今仍沒有提及她的身份。

報道指，北韓官媒近月發布的影像中，多次拍到該神秘女子陪同金正恩出席公開場合，站位時遠時近。最矚目的9月8日，她連續出現於北韓建政74週年大型紀念慶典多個場合，有片段清晰可見她站在金正恩旁邊，又在一場戶外音樂會上，拿著花束站在金正恩身後；同日較早時，金正恩出席最高人民會議(SPA)大會時，神秘女子亦隨行，手中拿著印有朝鮮勞動黨中央委員會標誌的文件夾。

金正恩｜4女士陪伴金正恩出席晚宴

另有片段拍到，當晚一場晚宴有3名女子出現在金正恩及夫人李雪主身後，包括金與正、玄松月，以及該名神秘女子，可見她地位不低，或至少受金正恩信賴。

據報該女子亦曾於7月27日，在一場音樂會向金正恩獻花。此外，8月15日在平壤解放塔舉行的一場有俄羅斯使館人員出席的活動，雖然金正恩沒有現身，但亦可見該名神秘女子站在人群後方遠處，相信是在場協助打點。

有報道認為，該女子跟金正恩樣貌有點相似，猜測二人是否有親戚關係。NK News指，金正恩有兩名同父異母姊姊，分別是約47歲的金雪松(Kim Sol-song)及約45歲的金春松(Kim Chun-song)，其中金雪松據報曾任已故父親金正日的秘書，估計現仍活躍於勞動黨內高層，金春松則較少資訊。不過神秘女子樣貌看來，年齡較小。

目前金與正是金正恩的左右手，曾多次代表北韓發言，而44歲的玄松月則是勞動部副部長。北韓權力核心中還有一員女將，為57歲外交部長崔善姬。