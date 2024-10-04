金正恩：北韓主權如遭侵犯　不惜用核武摧毁南韓

有消息指出，金正恩2日在視察一支特種作戰部隊時表示，如果南韓試圖侵犯北韓主權，他將毫不猶豫地使用其擁有的所有進攻力量摧毁南韓，包括核武。

據《美聯社》報道，北韓近期披露核設施並頻頻進行飛彈試射，雖然金正恩以前也經常放狠話，但最近朝鮮半島情勢緊張，讓人不由得認為他此時放話是否別有居心。有分析人士表示，本周北韓議會預計將根據憲法，宣布朝鮮半島建立敵對的「兩國」體系，這代表北韓正式拒絕與南韓和解，並制定新的國家邊界。

回應南韓總統尹錫悅

金正恩2日在視察一支特種作戰部隊時表示，南韓若侵犯北韓主權，他將不惜動用核武，還說：「如果發生這種情況，首爾和大韓民國將不復存在。」

報導稱，金正恩的聲明是回應南韓總統尹錫悅1日在南韓武裝部隊日的談話。當時尹錫悅在看完玄武-5飛彈的展示後表示，北韓試圖使用核武器的那一天將是金正恩政府的終結，因為金正恩將面臨美韓同盟「堅決和壓倒性的反應 」。