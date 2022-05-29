金正恩｜肥瘦都唔得？金正恩忽然肥返 惹健康疑慮

北韓領袖金正恩無論瘦了抑或肥了，都會惹來外界關注其健康狀況。近日金正恩出席勞動黨政治局會議時，被指臉部脹卜卜，跟去年底時明顯發福。有分析認為，金正恩近期須處理國內疫情，加上北韓今年先後舉辦了金正日誕辰80周年等多個大型活動，令金正恩壓力大增，減肥後體重又再反彈，打回原型。

南韓傳媒對比金正恩近日主持防疫會議及去年12月時所發布的照片，認為其體型變化非常明顯。去年12月主持勞動黨全體會議時，下頜線較明顯，亦可見衣領較鬆；但從本月12日主持勞動黨政治局會議的照片可見金正恩下頜只見肥肉，衣領看來亦很緊。

金正恩去年曾減肥20公斤

報道引述南韓國家情報院消息稱，2012年時，金正恩約重90公斤，2014、2016及2019年體重拾級而上，分別增至120公斤、130公斤及140公斤。據報金正恩後來減肥20公斤，去年12月的照片可見他清減不少。

金正恩肥胖、有吸煙習慣，是冠心病高危一族，有心臟病家族史，其已故父親金正日和祖父金日成據報均死於心臟病。金正恩2020年4月曾神隱3周，後來再露面時手腕有疑似動脈導管穿刺(radial artery puncture)留下的針孔疤痕，被懷疑曾接受「通波仔」手術。

