金正恩10歲女被指提早接班 金主愛傳獲稱「新星女將軍」

北韓領袖金正恩的10歲愛女金主愛，年紀輕輕便以成為「將軍」，惹外界關注。金主愛近日多次陪同金正恩出席公開場合，有報道指，她已被賦予「北韓新星女將軍」稱號，質疑金正恩是否因健康問題而提早選定接班人。
美國自由亞洲電台(RFA)引述消息人士稱，北韓於本月23日為慶祝軍事偵察衛星「萬里鏡1號」成功升空，在平壤舉行市委、國家保衛省及社會安全省幹部演講會。報道稱，會上金主愛被稱為「新星女將軍」，有人演說稱「北韓邁向太空強國時代……未來將在『新星女將軍』的帶領下更加輝煌」。
金正日中風後封金正恩「金大將」
南韓統一部周二被問及報道時，指目前未有可提供資訊，稱會持續關注北韓政權繼承情況。外界認為平壤為金主愛搞個人祟拜，2016年變節南韓的執政國民力量黨議員太永浩指，金主愛若真的被稱「新星女將軍」，代表她已選定為政權接班人。據報北韓已故領袖金正日當年因中風導致行動不便，無法向外界隱瞞時，封金正恩為「金大將」搞個人崇拜，情況被指跟如今類似。
傳平壤禁止民眾跟金主愛「撞名」
太永浩並稱，年僅10歲的金主愛被人借衛星成功升空一事來「偶像化」，情況不尋常，可能令人懷疑金正恩有健康問題而須提早選定接班人。據報金正恩跟夫人李雪主育有3名子女，估計金主愛是二女。較早前曾有報道，平壤當局下令要求跟金主愛同名的民眾改名，當時已令外界猜測金主愛被欽點為接班人。