熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-30 04:31:50
日報

金正恩10歲女被指提早接班 金主愛傳獲稱「新星女將軍」

分享：
北韓 金主愛 金正恩

金主愛近期經常隨金正恩出席活動。(美聯社)

北韓領袖金正恩的10歲愛女金主愛，年紀輕輕便以成為「將軍」，惹外界關注。金主愛近日多次陪同金正恩出席公開場合，有報道指，她已被賦予「北韓新星女將軍」稱號，質疑金正恩是否因健康問題而提早選定接班人。

美國自由亞洲電台(RFA)引述消息人士稱，北韓於本月23日為慶祝軍事偵察衛星「萬里鏡1號」成功升空，在平壤舉行市委、國家保衛省及社會安全省幹部演講會。報道稱，會上金主愛被稱為「新星女將軍」，有人演說稱「北韓邁向太空強國時代……未來將在『新星女將軍』的帶領下更加輝煌」。

金正日中風後封金正恩「金大將」

南韓統一部周二被問及報道時，指目前未有可提供資訊，稱會持續關注北韓政權繼承情況。外界認為平壤為金主愛搞個人祟拜，2016年變節南韓的執政國民力量黨議員太永浩指，金主愛若真的被稱「新星女將軍」，代表她已選定為政權接班人。據報北韓已故領袖金正日當年因中風導致行動不便，無法向外界隱瞞時，封金正恩為「金大將」搞個人崇拜，情況被指跟如今類似。

傳平壤禁止民眾跟金主愛「撞名」

太永浩並稱，年僅10歲的金主愛被人借衛星成功升空一事來「偶像化」，情況不尋常，可能令人懷疑金正恩有健康問題而須提早選定接班人。據報金正恩跟夫人李雪主育有3名子女，估計金主愛是二女。較早前曾有報道，平壤當局下令要求跟金主愛同名的民眾改名，當時已令外界猜測金主愛被欽點為接班人。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受