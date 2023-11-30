金正恩10歲女被指提早接班 金主愛傳獲稱「新星女將軍」

北韓領袖金正恩的10歲愛女金主愛，年紀輕輕便以成為「將軍」，惹外界關注。金主愛近日多次陪同金正恩出席公開場合，有報道指，她已被賦予「北韓新星女將軍」稱號，質疑金正恩是否因健康問題而提早選定接班人。

美國自由亞洲電台(RFA)引述消息人士稱，北韓於本月23日為慶祝軍事偵察衛星「萬里鏡1號」成功升空，在平壤舉行市委、國家保衛省及社會安全省幹部演講會。報道稱，會上金主愛被稱為「新星女將軍」，有人演說稱「北韓邁向太空強國時代……未來將在『新星女將軍』的帶領下更加輝煌」。