金正恩42歲生日未見官媒宣傳　極低調疑與生母身世有關

8日據悉是北韓最高領導人金正恩的42歲生日。不過，與其父輩不同，平壤當局對金正恩的生日相當低調，並未宣布舉行任何公開慶祝活動。南韓媒體指出，截至今日上午，北韓官媒也未就此發出相關報道。 根據《韓聯社》，儘管平壤從未正式公開金正恩的出生日期，但外界普遍認為他生於1984年1月8日。據悉，北韓過去唯一一次間接提及這位最高領導人的生日是在2014年，當時《朝中社》報道美國前NBA球星洛文（Dennis Rodman）訪問北韓時，提到洛文「在元帥（金正恩）生日之際到訪」。

「太陽節」和「光明星節」 在金氏家族統治體制下，最高領導人的生日通常會被定為國家節日。北韓建國第一代最高領導人金日成和第2代領導人金正日的生日，皆分別被定為「太陽節」（4月15日）和「光明星節」（2月16日）。 回溯前任領導人、金正恩的父親金正日於1974年被決定為接班人。1982年，金正日40歲時，其生日被列為法定節假日。然而，金正恩於2011年底接棒金正日以來，至今已掌權10多年，他的生日不僅未被定為紀念日，官媒也始終保持「沉默」。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》今日在頭版刊登社論，敦促各級幹部在第9次勞動黨代表大會前加強思想動員。另一方面，負責對外宣傳的《朝中社》也僅報導內閣及經濟指導機構圍繞黨代會的相關消息。

淡化父輩領導人象徵 報道提到，近期有跡象顯示，金正恩正逐步淡化其父輩領導人的象徵，加快建構個人崇拜體系。消息指出，原本在金日成、金正日生日或元旦舉行的群眾「忠誠宣誓」活動去年首次改在金正恩生日舉行，引發外界關注其生日是否將被正式公開。