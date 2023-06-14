金球獎主辦權易主　荷里活外國記者協會宣布解散

具有80年歷史被譽為「奧斯卡前哨戰」的年度盛事「金球獎」(Golden Globe Award)主辦權易主，負責主辦非營利性質的荷里活外國記者協會(Hollywood Foreign Press Association)宣布解散並停止運營，已將與金球獎相關的資產出售予2間美國娛樂製作公司。

綜合報道，金球獎主辦方由會員主導組織，過渡成為營利性商業企業，未來將由2間公司Dick Clark Productions和億萬富翁投資者Todd Boehly的公司Eldridge Industries，共同負責策劃、主持及製作，並致力繼續打造具活力的頒獎典禮，明年頒獎禮將如期舉行，第81屆年度金球獎頒獎典禮已經定於2024年的1月7日舉行；同時交易收益加上荷里活外國記者協會的現有資源，將轉化為新成立的「金球獎基金會」(Golden Globe Foundation)，延續HFPA與娛樂相關的慈善捐贈傳統。