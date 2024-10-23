金磚峰會一連3日俄召開 習近平晤普京

金磚國家領導人第十六次會晤，周二起一連3日在俄羅斯喀山(Kazan)舉行，國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請出席，並在峰會上發表重要講話。習近平抵埗後，同日與普京會晤。習近平表示，中俄關係風雨兼程，砥礪前行，取得一系列開創性成果，探索出不結盟、不對抗、不針對第三方的相鄰大國正確相處之道。
今次是金磚國家擴員後首次峰會，出席的國家代表達36個，當中22個國家以最高級別出席，另外有6個國際組織的領導層參與。較早時，外交部發言人林劍表示，習近平在喀山期間，中俄元首將就雙邊關係及國際地區問題深入交換意見。陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員以及外交部長王毅等。
料討論「去美元化」
有內地專家認為，峰會最重要議題是「去美元化」，尋求推出金磚國家主導的國際支付系統。外電則料峰會將提及俄烏戰事，指中國、印度、巴西以及阿拉伯國家將促普京尋找終結戰爭方法。普京周二除與習近平會晤，亦與印度總理莫迪及南非總統拉馬福薩等會談。與會各領袖晚上於喀山市政廳，出席非正式晚宴。
中印會前達成邊境協議
據報峰會在周四結束後，普京將作最少7場雙邊會晤，包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、聯合國秘書長古特雷斯及越南總理范明政等。峰會舉行前夕，印度表示已與中國就雙方具爭議邊境地區的巡邏問題達成協議，被指是為莫迪在峰會期間與習近平會晤鋪路。另外，本來出席峰會的巴西總統盧拉因日前在家跌傷，改由外長維埃拉出席。
根據世銀數據，金磚國家GDP在全球的佔比，已從2010年的18%，逐年上升到2022年的約26%。新華社指，世界的目光再次投向這個蓬勃發展的國際合作機制，關注它如何進一步推動新興市場國家和全球南方發展，應對全球挑戰。