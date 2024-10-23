金磚峰會一連3日俄召開 習近平晤普京

金磚國家領導人第十六次會晤，周二起一連3日在俄羅斯喀山(Kazan)舉行，國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請出席，並在峰會上發表重要講話。習近平抵埗後，同日與普京會晤。習近平表示，中俄關係風雨兼程，砥礪前行，取得一系列開創性成果，探索出不結盟、不對抗、不針對第三方的相鄰大國正確相處之道。

今次是金磚國家擴員後首次峰會，出席的國家代表達36個，當中22個國家以最高級別出席，另外有6個國際組織的領導層參與。較早時，外交部發言人林劍表示，習近平在喀山期間，中俄元首將就雙邊關係及國際地區問題深入交換意見。陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員以及外交部長王毅等。