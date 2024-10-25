金磚峰會發表宣言 推進研究本幣支付平台

國家主席習近平昨與俄總統普京等，出席「金磚+」領導人對話會。習近平指「全球南方」群體崛起，是世界大變局的鮮明標誌。(路透社)

在俄羅斯喀山舉行的金磚峰會，周四發表《喀山宣言》。外界焦點在於峰會如何回應俄烏戰事以及「去美元化」方向。《宣言》強調要推動全球各地區穩定與安全，包括烏克蘭及加沙；並提到鼓勵金磚國家加強金融合作，促進本幣結算，以及責成金磚國家財長和央行行長繼續研究本幣合作、支付工具和平台，並於下屆金磚主席國任期內提交報告。

《宣言》可分為幾個主要範疇。在加強多邊主義方面，重新確認支持對聯合國包括其安理會進行全面改革，增加發展中國家在安理會成員中的代表性；重申支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制；以及支持聯合國在全球AI治理中發揮重要作用等。