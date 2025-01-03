金與正被拍到攜兩童出席跨年活動　傳為親生子女

北韓領導人金正恩之妹金與正，不管是對外宣言、還是下令處決數十名官兵，都是給人冷血強硬的形象，沒想到也有溫柔的一面。就在除夕夜，金與正被拍到緊牽兩名孩童參加活動，引發外界猜測可能就是她的小孩。

對於金與正婚姻狀況，以及是否有小孩，北韓當局至今未有官方聲明。但據《Korea Wave》和《美聯社》等外媒綜合報道，北韓官媒《朝鮮中央電視台》1月1日公布一段影片，引發外界高度討論。

畫面只有短短2秒鐘

內容為12月31日平壤於五一體育館舉辦大規模跨年活動，影片一開始，就出現金與正的畫面，只見她穿着黑色大衣和短靴高跟鞋，左手還牽着一名男孩和一名女孩。