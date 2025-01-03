金與正被拍到攜兩童出席跨年活動　傳為親生子女

北韓領導人金正恩之妹金與正，不管是對外宣言、還是下令處決數十名官兵，都是給人冷血強硬的形象，沒想到也有溫柔的一面。就在除夕夜，金與正被拍到緊牽兩名孩童參加活動，引發外界猜測可能就是她的小孩。
對於金與正婚姻狀況，以及是否有小孩，北韓當局至今未有官方聲明。但據《Korea Wave》和《美聯社》等外媒綜合報道，北韓官媒《朝鮮中央電視台》1月1日公布一段影片，引發外界高度討論。
畫面只有短短2秒鐘
內容為12月31日平壤於五一體育館舉辦大規模跨年活動，影片一開始，就出現金與正的畫面，只見她穿着黑色大衣和短靴高跟鞋，左手還牽着一名男孩和一名女孩。
雖然畫面只有短短兩秒鐘，卻已經在網上瘋傳。畫面中，金與正牽的男孩身穿卡其色大衣外套，身高快到她肩膀的高度。而旁邊的女孩，比男孩稍微高一點，綁著兩個小辮子、穿著皮鞋，感覺也是盛裝打扮前往活動現場。
傳2015年5月曾秘密分娩
由於北韓官媒從未曝光過金與正牽小孩的畫面，加上同段影片中都是家庭成員集體入場的情況看來，外界推測，這兩個小孩極有可能是金與正的親生骨肉。
報道中也提到，外界猜測這兩名孩童，也有可能是領導人金正恩未曝光的子女。但以北韓慣例，最高領導人的繼承子女以低調方式現身可能性極低。
其實早在2015年，金與正就曾被發現手上疑似戴着結婚戒指，2014年秋天，還曾傳出與管理北韓領導人秘密資金的神秘單位「39號室」幹部結婚。據南韓國家情報院的消息，推測金與正在2015年5月曾秘密分娩。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章