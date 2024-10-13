金與正：南韓無人機若再現平壤必報復

北韓外務省上周五指控南韓無人機本月3度闖入平壤上空投放「大量」反北韓傳單。北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正翌日就此事發表講話，嚴批南韓軍方否認向平壤投放無人機，並威脅稱，若在平壤上空再發現無人機，將發生「恐怖災難」，北韓準備好隨時攻擊。另外，南韓指北韓垃圾氣球搭載了全球定位系統(GPS)，正調查是用來讓氣球在特定地點爆破。 金與正斥南韓軍方厚顏無恥 北韓指分別在本月3日、上周三和上周四晚，於平壤上空探測到南韓的無人機；批評南韓用無人機投放反北韓傳彈，是嚴重的政治、軍事挑釁行為，將安排一切攻擊手段保持備戰狀態。南韓軍方回應指，北韓的主張是否屬實，南韓無法確認，並呼籲北韓勿輕舉妄動，慎重行事。

金與正斥南韓軍方厚顏無恥，幼稚狡辯，急於回避責任。她又指若南韓軍方未能發現民間團體投放的無人機，任由其隨意越境，就是重大問題。若按照南韓一方所言，北韓民間團體用無人機在首爾總統府上空散布政治傳單的話，也將不成問題。而這種情況實際發生時，南韓政府和軍部將作何反應，北韓將「拭目以待」。

南韓警告若國民遭傷害 北韓政權將結束 南韓軍方周日發表聲明稱，若北韓傷害南韓民眾，將是北韓政權結束之日。聲明又指，金與正的言論反映北韓的偽善行為，他們持續挑釁，最近也採取粗鄙的手段，例如放發垃圾氣球到南韓。

北韓垃圾氣球搭載GPS疑特定地點爆破 至於垃圾氣球，南韓聯合參謀部周日表示，在部分北韓垃圾氣球中發現搭載了GPS。軍方人士表示，垃圾氣球即使搭載GPS，但也無法擺脫氣象條件的影響。軍方正在監視北韓已提升氣球懸浮技術的可能性，並為應對突發狀況做準備。據悉，南韓軍方也同時進一步分析北韓垃圾氣球的空飄時間和地點。 據軍方了解，北韓爆破垃圾氣球的方式是利用裝載的定時加熱器，在經過預定時間後，加熱器啟動並燃燒氣球下方裝著垃圾的塑膠袋。不過，若北韓不單用GPS追蹤垃圾氣球的移動路線，日後再進一步引進遠端爆破垃圾氣球的裝置，這等於蓄意將氣球用作武器，與此前的挑釁性質將截然不同。聯合參謀部透露，今年5月28日至本月11日，北韓共對南韓空飄垃圾氣球28次，數量逾6,000個。