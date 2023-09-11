金融時報：中國擴大禁令 禁核電廠醫院等辦公時用iPhone 分析：對華府表明限制美國科技業

美國《華爾街日報》與彭博近日報道中國禁止敏感部門、政府人員、國企員工等在辦公時使用iPhone等蘋果電子裝置，北京當局與蘋果公司均未就報道回應。英國《金融時報》上周五(8日)報道，當局擴大禁令，最近數周陸續有核電廠及醫院等員工被禁工作期間使用iPhone等設備。

員工8月起接到管理層通知

報道引述一名中國核工業集團員工指，員工們8月起接到管理層通知，不能將蘋果手機或筆記型電腦帶進辦公大樓。該員工透露，8月下旬，中國電信人員到他們的辦公室銷售中國自家品牌的手機，「我們被告知，美國安全機構可以透過安全漏洞控制蘋果的電子設備。目標不僅是軍方人士，也包括各行各業的關鍵人員」。

內蒙一間公營醫院的護士亦指，當地政府8月底通知醫院員工要停用iPhone，並提及iOS系統的「重大安全風險」。