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國際
2023-09-11 11:51:53

金融時報：中國擴大禁令 禁核電廠醫院等辦公時用iPhone 分析：對華府表明限制美國科技業

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報道指中國禁止政府、核電廠、醫院等員工辦公時使用iPhone。(資料圖片)

報道指中國禁止政府、核電廠、醫院等員工辦公時使用iPhone。(資料圖片)

美國《華爾街日報》與彭博近日報道中國禁止敏感部門、政府人員、國企員工等在辦公時使用iPhone等蘋果電子裝置，北京當局與蘋果公司均未就報道回應。英國《金融時報》上周五(8)報道，當局擴大禁令，最近數周陸續有核電廠及醫院等員工被禁工作期間使用iPhone等設備。

員工8月起接到管理層通知

報道引述一名中國核工業集團員工指，員工們8月起接到管理層通知，不能將蘋果手機或筆記型電腦帶進辦公大樓。該員工透露，8月下旬，中國電信人員到他們的辦公室銷售中國自家品牌的手機，「我們被告知，美國安全機構可以透過安全漏洞控制蘋果的電子設備。目標不僅是軍方人士，也包括各行各業的關鍵人員」。

內蒙一間公營醫院的護士亦指，當地政府8月底通知醫院員工要停用iPhone，並提及iOS系統的「重大安全風險」。

據報中國政府對蘋果電子裝置下達非正式禁令。(資料圖片)

據報中國政府對蘋果電子裝置下達非正式禁令。(資料圖片)

幾年前已開始限制使用iPhone

《金融時報》指，數名政府及國企員工證實了這項針對蘋果電子裝置的非正式禁令，部分限制更可追溯至數年前。一名公安透露，幾年前就被禁止使用iPhone。北京一名公務員則表示，與軍方有關的中央政府部門幾年前就開始被禁用iPhone，而過去兩年，包括非敏感的各部門公務員都被鼓勵改用中國品牌手機，尤其是華為手機。

分析：對美國政府發出訊號

美國智庫詹姆士敦基金會(Jamestown Foundation)資深研究員林和立認為，「這項禁令一定是來自最高層領導」，這項禁令向在中國有商業利益的美國等跨國企業發出訊號，就是告訴美國政府，這項非正式禁令是對美國科技業的限制。

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