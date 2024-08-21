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國際
2024-08-21 15:50:00

金門大橋設防自殺網8個月　減八成跳橋死亡個案

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金門橋防自殺網發揮作用，減八成跳橋死亡個案。(X)

金門橋防自殺網發揮作用，減八成跳橋死亡個案。(X)

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位於三藩市的金門大橋(Golden Gate Bridge)是聞名世界的地標性建築，這座已有87年歷史的橋梁吸引人們使用或觀光的同時，亦有很多人在此結束生命。大橋年初安裝一列用於防止自殺的屏障網後，至今8個月內已將自殺死亡個案大減八成，成效顯著。

1937年大橋開通以來，近1,800人選擇從200呎高的橋面上跳海結束生命。2013年，更多達到46人自殺的新高。在過去5年，平均每年有逾20人自殺，幾乎每隔一個星期就有一人。針對這個情況，大橋管理局2018年在全長5.4公里的大橋兩側安裝了防護網，耗時超過5年，在今年年初終於竣工。金門大橋管理局表示，2024年截止目前，金門大橋僅發生4宗自殺死亡的案例，大約是歷年平均值的20%。金門大橋管理局發言人Paolo Cosulich-Schwartz表示，在安裝防自殺網之前，每年有150200人成功被疏導放棄跳橋的想法，截止7月也通常會有90120次的成功干預。截止今年7月，管理局成功干預了66人。一名維修工人表示，要說服自殺者放棄跳橋的念頭幾乎是不可能，他已記不起上次成功的例子。

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大橋管理局2018年在全長5.4公里的大橋兩側安裝了防護網，耗時逾5年，在今年年初終於竣工。(X) 金門大橋管理局表示，2024年截止目前，金門大橋僅發生4宗自殺死亡的事件。(X) Kevin Hines是少數幾個已知從大橋上跳下並倖存的人士，他在2000年曾試圖自殺。(X)

倖存者：經歷痛苦的恐懼已經足以阻止自殺

Kevin Hines是少數幾個已知從大橋上跳下並倖存的人士，他在2000年曾試圖自殺。他指出，「減少接觸可致命的手段」是阻止自殺的最佳方式，人們普遍認為自殺者仍會尋找其他手段的觀念是錯誤。Kevin說，自殺的想法與自我傷害的衝動不同，事實上幾乎是相反的。他又指：「人們不想受傷，他們想死，他們想通過永遠消失來消除內心致命的情感痛苦。」換言之，大多數人不會在跳入防護網後，再二次跳入海中，因為對經歷痛苦的恐懼已經足以阻止他們。

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