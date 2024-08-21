金門大橋設防自殺網8個月　減八成跳橋死亡個案

位於三藩市的金門大橋(Golden Gate Bridge)是聞名世界的地標性建築，這座已有87年歷史的橋梁吸引人們使用或觀光的同時，亦有很多人在此結束生命。大橋年初安裝一列用於防止自殺的屏障網後，至今8個月內已將自殺死亡個案大減八成，成效顯著。

自1937年大橋開通以來，近1,800人選擇從200呎高的橋面上跳海結束生命。2013年，更多達到46人自殺的新高。在過去5年，平均每年有逾20人自殺，幾乎每隔一個星期就有一人。針對這個情況，大橋管理局2018年在全長5.4公里的大橋兩側安裝了防護網，耗時超過5年，在今年年初終於竣工。金門大橋管理局表示，2024年截止目前，金門大橋僅發生4宗自殺死亡的案例，大約是歷年平均值的20%。金門大橋管理局發言人Paolo Cosulich-Schwartz表示，在安裝防自殺網之前，每年有150到200人成功被疏導放棄跳橋的想法，截止7月也通常會有90到120次的成功干預。截止今年7月，管理局成功干預了66人。一名維修工人表示，要說服自殺者放棄跳橋的念頭幾乎是不可能，他已記不起上次成功的例子。