釜山航空起火增至7傷　逾百乘客逃生片曝光(更新/有片)

南韓再現航空意外，釜山航空一架原定前往香港的空中巴士A321客機(編號BX391)，於南韓當地時間周二（28日）晚上10時半準備於金海國際機場起飛時，機尾位置突起火，包括169名乘客及7名機組人員在內的176人全部利用緊急滑梯逃生，事件共有7名乘客及機組人員受傷。初步調查指出，起火點疑似是行李架上的不明物品。

韓聯社報導，釜山航空飛往香港的編號BX391航班週二晚間在金海機場起飛前起火，機上176人全部緊急撤離。釜山消防部門今早表示，這起事件增至7人受傷，全部是輕傷。其中4名傷者是機組人員，主要是吸入燶煙不適，其餘3名傷者，包括一名70多歲的女子，以及兩名約50歲的乘客。南韓國土交通省成立小組徹查事故原因，將派出7人到場調查。網上流傳事發時，多名乘客經客機逃生滑梯逃生，他們倉皇逃出後紛紛遠離客機。

根據釜山消防部門，空服員向消防人員表示，當時在飛機後方的廚房看到已關閉的行李架上出現火花及冒煙現象，立刻通報機師且呼叫塔台告知「飛機起火」。機上一名乘客在接受韓聯社採訪時表示，行李架內的行李發出「啪啪」響聲後，沒過一會就開始冒煙，機組人員嘗試用滅火器滅火，但艙內已煙霧瀰漫，火花竄出行李架。這名乘客懷疑是電子產品或行動電源爆炸導致起火。

[펌] 에어부산화재 승객 탈출 영상ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

뜨기전이라 다행이였지 이륙 후 불났으면 ㅎㄷㄷㄷㄷ pic.twitter.com/BcSK62DYTP — js.cha (@eksrhfdhqQK) January 28, 2025

Fire breaks out on an Air Busan A321 bound for Hong Kong at Gimhae International Airport in Busan, South Korea.



At around 10:30 p.m. on Tuesday, a fire broke out in the tail section of the aircraft.



All 170 passengers and crew evacuated, and there were no casualties,… pic.twitter.com/GqzIkrUx85 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 28, 2025

김해공항서 에어부산 항공기 꼬리에 불,인명피해 없어 pic.twitter.com/2mNLygd9KY — 주식개𝕏 (@stocknewsdog) January 28, 2025