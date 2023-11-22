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國際
2023-11-22 10:50:00

鈴木一朗全壘打意外打爆課室玻璃　校方「裱起」窗框︰盼啟發學生(有片)

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鈴木一朗全壘打意外打爆課室玻璃　校方「裱起」窗框︰盼啟發學生(有片)

鈴木一朗全壘打意外打爆課室玻璃　校方「裱起」窗框︰盼啟發學生(有片)

前美國職棒大聯盟棒球員鈴木一朗，已年屆50，身體狀況仍相當不錯，日前他到北海道旭川東高中的棒球隊擔任臨時教練，示範打擊時擊出全壘打，卻意外打爆課室玻璃，事隔半個月旭川東高中將該塊玻璃裱框，放在校內展示。

鈴木一朗到北海道旭川東高中示範棒球打擊 鈴木一朗到北海道旭川東高中示範棒球打擊，打出全壘打 鈴木一朗到北海道旭川東高中示範棒球打擊，打出全壘打卻打爆數學室玻璃 鈴木一朗打爆數學室玻璃後嚇一跳 鈴木一朗打爆學校玻璃，露出小孩犯錯後一樣的神情。 被鈴木一朗打爆及裱起的玻璃。

鈴木一朗打爆玻璃 不影響學生上課

連續10季MLB擊出200支或以上安打的鈴木一朗，在11月4日到了北海道旭川市的旭川東高中，擔任為期2日的棒球隊「臨時教練」，在示範打擊時，鈴木一朗把球打得又高又遠，沒想到最後這顆球打破了學校教室的窗口玻璃，在場所有學生都興奮地歡呼拍手，鈴木一朗則像犯錯的小孩子一樣，露出愧疚的臉。

所幸該間數學室窗口採用雙層玻璃，棒球只打破了外層5毫米厚的鋁製滑動窗，學生們依舊可以正常上課。事後學校沒有馬上將被曾效力西雅圖水手、紐約洋基及邁阿密馬林魚的鈴木一朗打爆的玻璃棄掉，反而請窗戶承包商前來，將它從窗框拆下，裱框後再送回學校，所有費用由校方承擔。

旭川東高中表示，2022年夏天，學校時隔53年首次晉級北海道錦標賽決賽，但卻未能擊敗對手，痛失進入甲子園門票，所以學校向鈴木一朗表達了想邀請他擔任教練的想法，希望可以激勵棒球隊隊員，幫助他們重拾信心。校方拍︰「這對棒球隊球員是鼓勵，希望也啟發到其他學生。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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