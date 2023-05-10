銀座搶劫案引發對青年就業關注　被捕學生只是棄子？

日本東京的銀座發生的搶劫案，最中4名包括仍就讀高中的16至19歲青年被捕，日本媒體關注有關「暗黑兼職」的問題。 在銀座鐘錶店搶劫事件後，日本傳媒報道，在疫情後期的2021年夏天之後，在全日本14個都府縣發生約50多宗搶劫案，當中超過60人被拘捕，當中主要為十多至二十多歲的青少年人，其中3名19歲青年，更涉及自去年12月起，在6個都縣發生包括在澀谷一間珠寶店在內的劫案有關，他們被捕後透露，是從Instagram得悉「暗黑兼職」的招募而參與。

透過社交網絡招攬年輕人 「暗黑兼職」是指一些違法或不能見光的工作，當中包括電話詐騙、賣春等，並透過社交網絡招攬人們參與，有專家指這對於主腦來說是低風險但高回報的方法。有擔任過懲教工作的學者就指，即使這些學生知道有關被捕的風險，但可能礙於對主腦的恐懼，也會決定行事。他又指出，不少的青年人因為貧困，透過社交媒體尋找工作對他們來說比較容易，也難以抵抗，故此令這些年輕人願意參與違法的「暗黑兼職」。學者指，社會應關注對青年人的生活支援，避免他們成為犯罪組織的招攬對象。 有傳媒就問到一位前警官，被捕者都是來自16至19歲的青少年，主腦是否看中他們年紀未到18歲以上的成年人，受到法律可免被公開名字以及在判決可從輕處理。前警官指出他們所犯的罪行不輕，即使未成年也會被實名報道，而且也可能面對與成年人同樣的重罰。