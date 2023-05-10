銀座搶劫案引發對青年就業關注　被捕學生只是棄子？

日本東京的銀座發生的搶劫案，最中4名包括仍就讀高中的16至19歲青年被捕，日本媒體關注有關「暗黑兼職」的問題。
在銀座鐘錶店搶劫事件後，日本傳媒報道，在疫情後期的2021年夏天之後，在全日本14個都府縣發生約50多宗搶劫案，當中超過60人被拘捕，當中主要為十多至二十多歲的青少年人，其中3名19歲青年，更涉及自去年12月起，在6個都縣發生包括在澀谷一間珠寶店在內的劫案有關，他們被捕後透露，是從Instagram得悉「暗黑兼職」的招募而參與。
透過社交網絡招攬年輕人
「暗黑兼職」是指一些違法或不能見光的工作，當中包括電話詐騙、賣春等，並透過社交網絡招攬人們參與，有專家指這對於主腦來說是低風險但高回報的方法。有擔任過懲教工作的學者就指，即使這些學生知道有關被捕的風險，但可能礙於對主腦的恐懼，也會決定行事。他又指出，不少的青年人因為貧困，透過社交媒體尋找工作對他們來說比較容易，也難以抵抗，故此令這些年輕人願意參與違法的「暗黑兼職」。學者指，社會應關注對青年人的生活支援，避免他們成為犯罪組織的招攬對象。
有傳媒就問到一位前警官，被捕者都是來自16至19歲的青少年，主腦是否看中他們年紀未到18歲以上的成年人，受到法律可免被公開名字以及在判決可從輕處理。前警官指出他們所犯的罪行不輕，即使未成年也會被實名報道，而且也可能面對與成年人同樣的重罰。
近月東京鬧區多宗同類劫案
其實近月，在東京已發生多宗錶行打劫事件，在3月24日，東京御徒町一間珠寶店就被兩名青年入內打劫，他們持刀闖入店內，打破櫃位的玻璃後，將約45隻高級手錶搶走，價值約9,900萬日圓（約572.7萬港元），之後兩名分別21及20歲的青年被捕。而在4月14日，同樣在御徒町，亦有一間珠寶店被一名男子闖入後，打破櫃位玻璃偷取7隻名錶，並乘電單車逃去，手法與早前銀座的相若。
3宗的案件都是針對名錶的搶劫，有錶行的職員就表示，在新冠疫情下，因為名錶的生產量下跌，而有錢人對名錶需求仍然殷切，故此令一些名錶價格被炒高。有定價175.78萬日圓（約10.16萬港元）的名錶，現在已被叫價至500萬日圓（約28.9萬港元），有些型號甚至高達1,000萬日圓（約57.8萬港元）。然而職員表示，這些被盜的錶其實有關的編號已在行內流傳，因此在被發現後，就會立即通知警察。