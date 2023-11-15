銀行唔認匯錯錢　女子戶口莫名多40萬元買樓又買車

美國拉斯維加斯一名女子，某日發現銀行戶口突然多了5萬美元（折合約40萬港元），相信很多人都認為事主最終只會見財化水，該女子亦這樣打算，因此立即主動通知銀行，詎料銀行卻至少兩次不肯承認匯錯錢，令她最後合法擁有這筆錢，輕鬆買車又買樓。

綜合報道，女子Aprillle Franks在TikTok拍片自爆約20年前，電子信箱突然收到一封信指有一筆5萬美元款項已匯入她的戶口，她第一時間察覺這筆錢應該是有人匯錯，她立即聯絡親友，卻沒有發現，就主動通知銀行這件事情。Aprillle表示，當時告知銀行這筆款項可能有誤時，銀行堅稱他們沒有匯錯錢，還強調這筆錢是合法交易，的確是匯給她，讓她覺得莫名其妙又害怕。Aprillle亦很小心，隨即向律師求助。律師建議她，要向銀行再次通報件事以留下紀錄之外，還要在網絡公開事件，以便有人匯錯錢可以與她聯絡，並且1個月內不能「碰」這筆錢，如果30天後無人向她討這筆錢，她就可以合法擁有。