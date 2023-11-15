熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 深水埗錶行劫殺案 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 馬貝利 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-15 12:28:00

銀行唔認匯錯錢　女子戶口莫名多40萬元買樓又買車

分享：
銀行唔認匯錯錢，女子戶口莫名多40萬元買樓又買車。(網上圖片)

銀行唔認匯錯錢，女子戶口莫名多40萬元買樓又買車。(網上圖片)

美國拉斯維加斯一名女子，某日發現銀行戶口突然多了5萬美元（折合約40萬港元），相信很多人都認為事主最終只會見財化水，該女子亦這樣打算，因此立即主動通知銀行，詎料銀行卻至少兩次不肯承認錯錢，令她最後合法擁有這筆錢，輕鬆買車又買樓。

綜合報道，女子Aprillle FranksTikTok拍片自爆約20年前，電子信箱突然收到一封信指有一筆5萬美元款項已匯入她的戶口，她第一時間察覺這筆錢應該是有人匯錯，她立即聯絡親友，卻沒有發現，就主動通知銀行這件事情。Aprillle表示，當時告知銀行這筆款項可能有誤時，銀行堅稱他們沒有匯錯錢，還強調這筆錢是合法交易，的確是匯給她，讓她覺得莫名其妙又害怕。Aprillle亦很小心，隨即向律師求助。律師建議她，要向銀行再次通報件事以留下紀錄之外，還要在網絡公開事件，以便有人匯錯錢可以與她聯絡，並且1個月內不能「碰」這筆錢，如果30天後無人向她討這筆錢，她就可以合法擁有。

Aprillle亦很小心，隨即向律師求助。(TikTok) Aprillle：「我沒有違法，只是真的很幸運」。(TikTok)

銀行最終發現出錯 已無法取回金錢

很多網民當然好奇事件後續，Aprillle指出，銀行後來有對事件進行調查，但沒有對她提出任何起訴，當銀行終於發現匯錯錢時，曾聯繫她的律師希望她可以還錢，但由於她有事前通報，並且盡了一切努力試圖還錢，惟銀行未能遵守他們自己的政策，結果令銀行找不到任何可以從她帳戶取回這筆錢的理由。

Aprillle表示，她用這筆錢買了一棟房子，之後又買了第二棟房子，還把錢拿去投資，賺了美元22,000(折合約17萬港元)，「我買了一輛車，我大約花了一年才把這筆錢徹底花完，我沒有違法，只是真的很幸運」。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受