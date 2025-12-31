銀行金庫保險箱遭鑽牆洗劫　料逾1000萬歐元財物被盜(有片)

德國北萊因有賊人趁聖誕假期，由外牆鑽穿厚厚的混凝土牆，闖入一間銀行的金庫，撬開逾95%、約3,200個保險箱，估計偷走銀行客戶高達1,000萬歐元財物。

綜合報道，當地零售銀行Sparkasse位於蓋爾森基興市金庫的消防警鐘在周一(29日)凌晨響起，消防及警員到場，揭發案件。有目擊者表示，周末(27日)深夜見到附近一個停車場出現多名男子搬運大型袋。警方翻查閉路電視，發現一輛報失車輛周一凌晨載著多名蒙面男子，離開停車場，該車的車牌號碼與一輛在漢諾威被盜的車輛相符。