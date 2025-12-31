銀行金庫保險箱遭鑽牆洗劫　料逾1000萬歐元財物被盜(有片)

德國北萊因有賊人趁聖誕假期，由外牆鑽穿厚厚的混凝土牆，闖入一間銀行的金庫，撬開逾95%、約3,200個保險箱，估計偷走銀行客戶高達1,000萬歐元財物。
綜合報道，當地零售銀行Sparkasse位於蓋爾森基興市金庫的消防警鐘在周一(29日)凌晨響起，消防及警員到場，揭發案件。有目擊者表示，周末(27日)深夜見到附近一個停車場出現多名男子搬運大型袋。警方翻查閉路電視，發現一輛報失車輛周一凌晨載著多名蒙面男子，離開停車場，該車的車牌號碼與一輛在漢諾威被盜的車輛相符。
客戶聚集銀行門前要求入內
對於後知後覺的警方與銀行，30日，數十名憤怒的客戶聚集在銀行門前，大聲高喊著「讓我們進去！」。一名在分行外等候的男子表示：「我昨晚整夜沒睡。我們完全得不到任何訊息。」他補充說，他已經使用這個保險箱長達 25 年，裡面存放著他的退休養老金。另一名男子則表示，他使用保管箱來存放全家人的現金和珠寶。
Footage shows a massive hole in the vault of Sparkasse Bank in Gelsenkirchen, Germany, where thieves made off with valuables estimated to be worth between 10 and 90 million euros ($11.7 to 105.7 million), police said. pic.twitter.com/oTfmezCKmv— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 30, 2025