銷售額250億 時裝王國Mango創辦人行山跌死 終年71歲(更新)

20:35更新︰詳細內容

西班牙時裝品牌Mango的創辦人安迪克(Isak Andic)驚傳在行山時出事死亡的消息，終年71歲。集團於周六(14日)宣布安迪克的死訊。當地傳媒指，他在巴塞隆拿附近行山時不幸墮崖跌死。西班牙首相桑切斯在社交媒體發文致哀，讚揚安迪克的努力及商業頭腦成功把Mango這個西班牙品牌發展成全球時裝的領導者。

行山意外｜與家人行山 墮崖百米死亡

當地警方發言人表示，安迪克與幾位家庭成員在蒙特塞拉特山行山時，在一處懸崖出事，從逾100米高的地方墮下死亡。

Mango的行政總裁魯伊斯(Toni Ruiz)發聲明稱，「他的離去留下了巨大的空白，我們每個人某種程度上都是他成就的見證。現在輪到我們(公司上下)……去確保Mango繼續成為Isak雄心壯志及引以自豪的計劃」。