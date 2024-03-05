銷售53年 不敵需求變化 CHELSEA彩絲糖停產

過去在超市及便利店常見的日本明治CHELSEA彩絲糖，推出市場至今已53年，花朵圖案的黑色紙盒包裝是其標誌。由於近年銷量持續低迷，廠方宣布這款經典日本糖果將在本月走進歷史，令網民紛表不捨。
CHELSEA彩絲糖以傳統蘇格蘭糕點口味為賣點，1971年推出牛油和乳酸口味，其後增加咖啡和皇家奶茶口味，至今銷售53年。該糖果將停售的消息早前已在網上流傳，有攝於當地店舖的照片可見CHELSEA彩絲糖貨架貼告示(圖)寫道︰「53年來的持續販售將於3月結束。感謝大家長年來的惠顧」。
明治周一證實消息，稱即將停售CHELSEA彩絲糖，「感謝顧客長年以來的惠顧，也要對CHELSEA彩絲糖的粉絲表示歉意。我們將持續提供有價值的新商品，期望顧客未來繼續支持」。據明治稱，結束販售的包括盒裝牛油和乳酸口味、袋裝的綜合口味等6款，原因是「市場環境與顧客需求變化，導致銷售低迷、盈利惡化」。在02年財政年度，CHELSEA彩絲糖銷售額創約25億日圓(約1.3億港元)高峰，其後銷量持續下跌，至22年度銷售額跌至約5億日圓(約2,600萬港元)。
網民：又一個文化消失
網民對CHELSEA彩絲糖停產感到不捨，「要趕緊囤貨」、「好懷念，確實最近到處都買不到」、「讀幼稚園、小學時吃了很多，是記憶中的糖果」，有人更認為「又有一個文化消失了」。