鋼鐵大王綁架案｜郭從願遭虐打後撕票　家屬哭訴：付2800萬也沒用

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人郭從願和他的司機，3月底遭人綁架後，家屬前後共付出約2,843萬港元的天價贖金。不料兩人仍遭撕票，遺體於9日被發現。

兩人的屍體被發現遺棄在一處草叢內

據《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）及《菲律賓星報》（The Philippine Star）等菲律賓媒體報道指出，兩人的屍體在9日被發現遺棄在里薩爾省羅里計斯鎮的一處草叢內，遺體都被裝在尼龍袋中，頭部被膠帶層層包裹，而且臉部布滿傷痕瘀青，死前疑遭施暴，死狀淒慘。

據報導，68歲的死者郭從願（Anson Que）是「Elison Steel」公司的老闆，也是菲律賓家喻戶曉的鋼鐵大王。他和其司機於3月29日在布拉干省參加一場餐會後被綁架，其家屬收到綁匪索要贖金的通知，焦急地分了三次共付2.1億披索（約2,843萬港元）的天價贖金。

正當眾人以為他能平安歸來之際，卻被民眾發現陳屍在草叢當中。