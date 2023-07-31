錢幣識向上碌 顧客未飲酒已見暈！192年歷史英怪奇酒吧易手 或從此消失

酒吧所在的建築原本是一座農舍，建於1765年，在十九世紀三十年代成為酒吧。它最初稱為「The Siden House」，酒吧的一側較另一側低了約1.2米，是由是採礦引起的沉降造成。

該酒吧位於西密德蘭郡(West Midlands)，日前在Facebook通知顧客停止營業一事︰「The Crooked House已被出售，不太可能再次開放。」持有酒吧的釀酒廠Marston's證實，其已被以未公開價格售出。

有192年歷史、被譽為英國最歪酒吧的The Crooked House，近日轉售予一位私人買家，宣布關閉，據報買家將用作「其他用途」，未知酒吧會否從此消失。

The Crooked House｜傾斜效果令人暈 「酒量再好也沒用」

酒吧在1940年代易手後，獲加固結構，令其變得安全，並改名為「The Crooked House」。該酒吧因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客，當中包括酒吧內的硬幣和波子，看起來會沿著斜坡往上滾；也有評論笑言，酒吧內部東歪西倒或的傾斜設計，令顧客未喝酒已感頭暈，「酒量再好也沒用！」

當地居民得知這座標誌性的酒吧可能永遠關閉後非常傷心。光顧了酒吧20年的65歲老顧客麥康奈爾(Derrick McConell)萬般不捨：「這是悲傷的日子。這是一間很棒的酒吧，在其他地方找不到」，「由於維護成本高昂，我們擔心沒人會接手(保持酒吧原貌)……這聽來很肉麻，但這個地方就像第二個家，所有常客都很可愛，對我來說就像家人一樣。」

有網民同哭一聲說︰「又失去了一個歷史文物。The Crooked House對我來說有許多美好的回憶」；也有人認為酒吧應維持向公眾開放。