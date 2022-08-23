錯估天氣致取消煙花匯演　匈牙利氣象部門兩首長被炒

強烈熱帶風暴馬鞍或在日內襲港，不少網民都在期待「風假」，但若然天文台錯估形勢會如何呢。匈牙利的氣象局局長及副局長，在周一(22日)被解僱，原因是當地氣象台錯估上周末(20日)的天氣，致原定在當地舉行，歐洲最大的煙花匯演臨時被取消。

上周末的國家憲法日是匈牙利的國定假期，原定在當地會舉行歐洲最大型的煙花匯演。不過當地的氣象台卻警告將會出現極端天氣，因此在開始前的7小時宣布延期。然而，天氣不似預期，令該國國民不滿，氣象局局長及副局長因此被解僱。

有關的煙花匯演原定在首都布達佩斯的多惱河沿岸5公里的240個地點，燃放約4萬發煙花，並預計會有約200萬人觀看。然而匈牙利政府收到有關的暴雨警告，而將有關的表演延期。可是，該場暴雨最後沒有在布達佩斯上空出現，而是在匈牙利的東面發生。政府之後在Facebook解釋及致歉，並指有關預報出現最不可能的結果，又稱這是天氣的不確定性。

10萬人聯署取消

然而匈牙利創新局局長還是將兩個氣象部門的主管立即解僱。然而有關的煙花匯演，在匈牙利國內亦有分歧，有約10萬人聯署要求匈牙利取消有關的煙花匯演，不因是鄰國的烏克蘭還在經歷戰爭，而國內的經濟亦正緊縮。但政府的支持者就對氣象部門的無能感到不滿，並希望可在之後周末重新舉行。