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國際
2023-11-27 15:48:00

錯有錯著｜店員印錯彩券照買　美漢幸運中逾303萬元

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店員印錯彩券照買，美漢幸運中逾303萬元。(資料圖片)

店員印錯彩券照買，美漢幸運中逾303萬元。(資料圖片)

美國一名男子經常買彩券一試手氣，他早前買彩券時，店員卻輸入錯了彩券號碼，男子認為買下亦無妨，就爽快買下，詎料男子憑著這「錯誤」的彩券，最終贏得終生每年領取2.5萬美元（折合約19.5萬港元）或者一次性領取39萬美元（折合約303萬港元）的獎金。

根據密歇根彩券公司的報道，伊利諾州60歲男子Michael Sopejstal每隔幾個星期就會開車到密西根州新布法羅（New Buffalo）一間他最喜歡的餐廳用餐，還會順道在加油站附設的便利店買彩券。Michael917日購買名為「終生幸運」（Lucky for Life）的彩券，一口氣買10期，每期不同號碼組合，但由於店員疏忽，將10期的號碼都落在同一期的彩票上，變為一期買10注。Michael當時可以選擇重新購買，但他認為買下亦無妨，就爽快買下，詎料這張「錯誤」的彩券卻令他成為百萬富翁。

店員疏忽，將10期的號碼落在同一期的彩票上，變為一期10注。(網上圖片)

店員疏忽，將10期的號碼落在同一期的彩票上，變為一期10注。(網上圖片)

「終生幸運」中頭獎的機率小於180萬分之一

彩票公司指，Michael前往彩券公司總部領取獎金時，選擇一次性領取39萬美元，而非終生每年領取2.5萬美元。Michael透露，他計畫將部分獎金用於旅行，剩餘的會儲起來，他還形容「（中獎）這種感覺太棒了。」

「一生幸運」的遊戲規則是選擇148中的5個主要數字，再從118中挑選1個幸運號碼，每注2美元（折合約15.5港元）。若5個主要數字全中，可選擇每年領取美金2.5萬元，或一次領取美金39萬；若5個主要數字和幸運號碼都中，則可領取575萬美元（折合約4,477.5萬港元）或每天領取美金1,000元。據悉，「終生幸運」中頭獎的機率小於180萬分之一。

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