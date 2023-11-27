錯有錯著｜店員印錯彩券照買　美漢幸運中逾303萬元

美國一名男子經常買彩券一試手氣，他早前買彩券時，店員卻輸入錯了彩券號碼，男子認為買下亦無妨，就爽快買下，詎料男子憑著這「錯誤」的彩券，最終贏得終生每年領取2.5萬美元（折合約19.5萬港元）或者一次性領取39萬美元（折合約303萬港元）的獎金。

根據密歇根彩券公司的報道，伊利諾州60歲男子Michael Sopejstal每隔幾個星期就會開車到密西根州新布法羅（New Buffalo）一間他最喜歡的餐廳用餐，還會順道在加油站附設的便利店買彩券。Michael於9月17日購買名為「終生幸運」（Lucky for Life）的彩券，一口氣買10期，每期不同號碼組合，但由於店員疏忽，將10期的號碼都落在同一期的彩票上，變為一期買10注。Michael當時可以選擇重新購買，但他認為買下亦無妨，就爽快買下，詎料這張「錯誤」的彩券卻令他成為百萬富翁。