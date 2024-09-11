錯體硬幣50年身價飆升500萬倍　全球僅得2枚

美國50年前出廠一枚10分錢美元的硬幣，如今專業人士預估價值可能至少達到50萬美元(約390萬港元)，其獨特成因竟然是因為當年鑄造廠的失誤，令兩枚10分錢硬幣變成硬幣收藏家趨之若鶩的珍藏目標。

綜合報道，專門處理錢幣網路拍賣的貨幣公司Great Collections行政總裁Ian Russell表示，1975年舊金山美國鑄幣廠所鑄造的280萬套不流通的精製樣幣中，有兩枚10分錢硬幣因為鑄造廠的失誤，缺少了舊金山的「S」標記，多年來有不少收藏家試圖打聽這兩枚特殊硬幣下落，其中一枚在2019年的拍賣會上以45.6萬美元(約355萬港元)賣出，數月後再次售予私人收藏家；至於另一枚則由俄亥俄州一家三姊妹持有，專家推估，「最後一枚硬幣」至少能夠拍賣到50萬美元以上。