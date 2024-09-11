錯體硬幣50年身價飆升500萬倍　全球僅得2枚

美國50年前出廠一枚10分錢美元的硬幣，如今專業人士預估價值可能至少達到50萬美元(約390萬港元)，其獨特成因竟然是因為當年鑄造廠的失誤，令兩枚10分錢硬幣變成硬幣收藏家趨之若鶩的珍藏目標。
綜合報道，專門處理錢幣網路拍賣的貨幣公司Great Collections行政總裁Ian Russell表示，1975年舊金山美國鑄幣廠所鑄造的280萬套不流通的精製樣幣中，有兩枚10分錢硬幣因為鑄造廠的失誤，缺少了舊金山的「S」標記，多年來有不少收藏家試圖打聽這兩枚特殊硬幣下落，其中一枚在2019年的拍賣會上以45.6萬美元(約355萬港元)賣出，數月後再次售予私人收藏家；至於另一枚則由俄亥俄州一家三姊妹持有，專家推估，「最後一枚硬幣」至少能夠拍賣到50萬美元以上。
擁有人：家人於1978年以1.82萬美元買入硬幣
三姊妹中的其中一人告訴Ian，她們的父母是經營一家奶牛場，1978年她們的母親與哥哥以1.82萬美元(約14.2萬港元)買入這枚硬幣，並將其視為家庭財務的安全網，哥哥經常談論這枚稀有的硬幣，直到去年繼承過世哥哥的財產，她們才真正親眼得見這枚硬幣。Ian表示，這枚硬幣將於本月11日開始在佛羅里達州一場硬幣展上展出，並在10月進行拍賣。