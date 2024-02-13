鎚仔擊殺56歲前女友 意大利28歲足球員兼男模囚終身

案發在2022年8月23日，死者Alessandra Matteuzzi當時在屋外與家人通電話，柏度雲尼起初用鎚仔和拳頭猛打Matteuzzi，之後再用棒球棍，繼而拿起附近公園的長凳毆打，極度兇殘。家人則在電話聽到Matteuzzi尖叫。據悉，球會通知他毋須參加訓練後，柏度雲尼飛往Matteuzzi寓所等待她回家並施襲。報道又指，柏度雲尼曾試圖搶去Matteuzzi的車子，斷絕她與外界的接觸，甚至試過攀露台闖入她家。

意球員殺人｜死纏爛打令女友害怕

有居民說，Matteuzzi害怕柏度雲尼，因為他「死纏爛打」，「她從車上走下來，開始尖叫說，不要這樣Giovanni，不要。我求你，拜托」。當時鄰居正講電話，立即打電話報警，警員很快到來。報道指，兩人在一起約一年，但大部時間分開，女方居於博洛尼亞，男方則在西西里工作。家人聲稱，柏度雲尼於2022年1月在家曾向Matteuzzi擲碗碟和燈泡。在分手後，柏度雲尼以短訊和電話轟炸Matteuzzi，後者最後報警指遭跟蹤。但這並未阻止柏度雲尼的瘋狂行為。柏度雲尼辯稱當時情緒失常，惟法官並不接納。此案發生時曾挑起公眾憤怒，認為司法制度並未能保護女性遭施虐者傷害。