鐵粉離奇倒斃佛州迪士尼樂園酒店 網傳遭單軌列車猛撞 警：她是輕生

美國31歲迪士尼鐵粉艾奎茲(Summer Equitz)，被發現倒斃在佛州奧蘭多迪士尼樂園當代度假酒店(Disney's Contemporary Resort)內，警方初步研判，她是輕生身亡。
《紐約郵報》、英國《每日郵報》等媒體報道，酒店位於奧蘭多迪士尼神奇王國(Magic Kingdom)園區附近，本月14日傍晚6時40分左右，有房客在酒店露台發現艾奎茲的遺體，立即報警。救援人員趕抵現場，在酒店露台搭起白色帳篷並處理，酒店外多輛警車停泊。警方指，艾奎茲死因是硬物多重重擊致命，初步懷疑她是輕生。
獨往迪士尼 沒告訴家人
報道指，事發前網上論壇Reddit上有一則尋人貼文，表示艾奎茲從伊利諾伊州內帕維爾的住家，飛往佛州奧蘭多迪士尼，但「沒有告知任何人」。報道指，艾奎茲在社交網公布懷孕後便失蹤，但這則尋人貼文其後刪除。
網傳被單軌列車撞到
網上有傳言指，一名遊客遭迪士尼單軌列車撞到，這列車穿過酒店中心，通往神奇王國和其他酒店。但奧蘭治縣警方隨後澄清，該名女遊客並非被單軌電車撞到，「這是錯誤資訊」，「這顯然是一宗自殺事件」。
去年底分享懷孕喜訊
艾奎茲去年12月曾在社交網開心宣布自己懷孕，當時她在Facebook分享胎兒的超聲波照片並慶祝。發文之前2個月，她和丈夫達尼洛維奇(Nico Danilovich)在迪士尼度蜜月，但自去年12月之後便不再分享她懷孕或婚姻近況。
艾奎茲是迪士尼狂粉，熱愛迪士尼，曾透露最喜歡的劇目是《美女與野獸》，夢想是扮演女主角貝兒。她曾上傳在加州迪士尼樂園與迪士尼行政總裁艾格(Bob Iger)的合照，笑得開懷。