鐵粉離奇倒斃佛州迪士尼樂園酒店 網傳遭單軌列車猛撞 警：她是輕生

美國31歲迪士尼鐵粉艾奎茲(Summer Equitz)，被發現倒斃在佛州奧蘭多迪士尼樂園當代度假酒店(Disney's Contemporary Resort)內，警方初步研判，她是輕生身亡。

《紐約郵報》、英國《每日郵報》等媒體報道，酒店位於奧蘭多迪士尼神奇王國(Magic Kingdom)園區附近，本月14日傍晚6時40分左右，有房客在酒店露台發現艾奎茲的遺體，立即報警。救援人員趕抵現場，在酒店露台搭起白色帳篷並處理，酒店外多輛警車停泊。警方指，艾奎茲死因是硬物多重重擊致命，初步懷疑她是輕生。

獨往迪士尼 沒告訴家人

報道指，事發前網上論壇Reddit上有一則尋人貼文，表示艾奎茲從伊利諾伊州內帕維爾的住家，飛往佛州奧蘭多迪士尼，但「沒有告知任何人」。報道指，艾奎茲在社交網公布懷孕後便失蹤，但這則尋人貼文其後刪除。

