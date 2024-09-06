鐵達尼號戴安娜女神像現身　揭示貴賓艙奢華面貌（有片）

近日，有報告顯示，「鐵達尼號」的殘骸正慢慢解體，船頭左舷側欄桿已然出現缺口。此外，勘查團隊發現其中「戴安娜女神」青銅雕像的蹤跡。

被稱為「凡爾賽宮的戴安娜」

3日，長年負責打撈「鐵達尼號」海底文物的「RMS鐵達尼公司（RMS Titanic Inc）」在社交媒體平台X發聲，稱據最新勘測顯示，「鐵達尼號」船頭左舷一側有一段約4.5米長的欄桿已經掉落。

「RMS鐵達尼公司」聲稱，他們在對「鐵達尼號」最近的一次探險中拍攝了超過200萬張照片，並勘查到無數文物可供未來打撈。在這些有望尋獲的文物名單上，最引人注目的是一尊高達2英尺（約61厘米）的羅馬女神戴安娜青銅雕像，也被稱為「凡爾賽宮的戴安娜」，曾是一等艙休息室的焦點，體現了「鐵達尼號」的豪華設計。