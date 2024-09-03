鐵達尼號最新海底影像曝光　經典電影男女主角所站船頭欄杆脫落(有片)

世界知名船難鐵達尼號(Titanic)1912年撞上冰山，沉沒北大西洋海底，奪走逾1,500條人命，事件被多次拍成電影，至今事隔112年，擁有鐵達尼號殘骸所有權與打撈權的「RMS鐵達尼公司」(RMS Titanic Inc.)近日公開最新殘骸影像，其船頭欄杆腐蝕掉落。

綜合報道，RMS鐵達尼公司今年夏天7、8月再次展開探索行動，派出遙控潛水艇拍攝位於水面下約3,800米的鐵達尼號殘骸，目前公司正在處理高達200萬張圖像與24小時高解析度影片，預計在未來數月公布更多水下照片。