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國際
2024-09-03 15:45:00

鐵達尼號最新海底影像曝光　經典電影男女主角所站船頭欄杆脫落(有片)

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鐵達尼號最新海底影像曝光，經典電影男女主角所站船頭欄杆脫落。

鐵達尼號最新海底影像曝光，經典電影男女主角所站船頭欄杆脫落。

世界知名船難鐵達尼號(Titanic)1912年撞上冰山，沉沒北大西洋海底，奪走逾1,500條人命，事件被多次拍成電影，至今事隔112年，擁有鐵達尼號殘骸所有權與打撈權的「RMS鐵達尼公司」(RMS Titanic Inc.)近日公開最新殘骸影像，其船頭欄杆腐蝕掉落。

綜合報道，RMS鐵達尼公司今年夏天78月再次展開探索行動，派出遙控潛水艇拍攝位於水面下約3,800米的鐵達尼號殘骸，目前公司正在處理高達200萬張圖像與24小時高解析度影片，預計在未來數月公布更多水下照片。

鐵達尼號船身金屬結構受到微生物啃食腐蝕中。(X) 船頭左舷側一處長約4.5公尺欄杆已脫落沉入海底。(X) 經典電影《鐵達尼號》(Titanic)男女主角Jack和Rose所站的船頭位置。(X)

JackRose所站的船頭位置左邊欄杆已脫落

RMS近日也公布一些鐵達尼號最新的殘骸影像，其中在經典電影《鐵達尼號》(Titanic)男女主角JackRose所站的船頭位置，船頭左舷側一處長約4.5公尺欄杆，在過去2年這段期間脫落沉入海底。另外，鐵達尼號沉沒至今除了欄杆外，船身金屬結構受到微生物啃食腐蝕中。據2022年深海繪測公司Magellan與紀錄片製作公司大西洋製作公司Atlantic Productions的數碼掃描影像，船頭左舷側的欄杆當時尚未脫落。

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