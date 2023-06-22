鐵達尼號觀光潛艇︱傳失聯CEO妻是鐵達尼號罹難富豪夫婦玄孫 3度探索沉船殘骸

探索鐵達尼號殘骸的小型觀光潛艇「泰坦號」上的5人，包括營運潛艇的加拿大深海探險公司「海洋之門」(OceanGate)的行政總裁拉什(Stockton Rush)，令人意外的是，拉什的妻子原來是鐵達尼號知名罹難夫婦的玄孫，兩人鶼鰈情深、雙雙赴死的故事被拍進電影。

《紐約時報》報道，檔案紀錄顯示，美國零售業大亨史特勞斯(Isidor Straus)和妻子(Ida)是當年鐵達尼號首航上最富有的其中兩人，而海洋之門行政總裁拉什的妻子溫蒂(Wendy)正是他們的玄孫。

CEO妻任公關主任

出生於1845年的史特勞斯當年是美國梅西(Macy)百貨公司的共同持有人，曾任紐約聯邦眾議員。根據刊登在《紐約時報》的婚禮公告，溫蒂1986年與拉什結婚。職場社交平台LinkedIn頁面上顯示，溫蒂過去2年曾3度參加海洋之門的活動，前去探索鐵達尼號殘骸。她在海洋之門任職公關主任，長期以來也是該公司慈善基金會董事會成員。