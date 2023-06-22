鐵達尼號觀光潛艇︱傳失聯CEO妻是鐵達尼號罹難富豪夫婦玄孫 3度探索沉船殘骸

探索鐵達尼號殘骸的小型觀光潛艇「泰坦號」上的5人，包括營運潛艇的加拿大深海探險公司「海洋之門」(OceanGate)的行政總裁拉什(Stockton Rush)，令人意外的是，拉什的妻子原來是鐵達尼號知名罹難夫婦的玄孫，兩人鶼鰈情深、雙雙赴死的故事被拍進電影。
《紐約時報》報道，檔案紀錄顯示，美國零售業大亨史特勞斯(Isidor Straus)和妻子(Ida)是當年鐵達尼號首航上最富有的其中兩人，而海洋之門行政總裁拉什的妻子溫蒂(Wendy)正是他們的玄孫。
CEO妻任公關主任
出生於1845年的史特勞斯當年是美國梅西(Macy)百貨公司的共同持有人，曾任紐約聯邦眾議員。根據刊登在《紐約時報》的婚禮公告，溫蒂1986年與拉什結婚。職場社交平台LinkedIn頁面上顯示，溫蒂過去2年曾3度參加海洋之門的活動，前去探索鐵達尼號殘骸。她在海洋之門任職公關主任，長期以來也是該公司慈善基金會董事會成員。
夫婦至死相守 電影呈現淒美
史特勞斯夫婦為人所知的是他們堅貞的愛情故事。據船難倖存者回憶，正當船隻下沉時，史特勞斯拒絕上救生艇，因為很多婦女和兒童還在等著搭救生艇逃生。
與史特勞斯結婚40年的艾達也對人說不會離開丈夫身邊，當鐵達尼號下沉時，人們看到兩人手挽手站在甲板上。
導演詹士金馬倫將兩人故事改編並拍進電影《鐵達尼號》當中，其中一段淒美的畫面描繪一對年邁夫婦在船艙周圍的水位越升越高時，在床上緊緊相擁。
《紐時》檔案顯示，史特勞斯的遺體在鐵達尼號沉沒約兩周後於海上發現，艾達遺體至今仍未尋獲。