鐵達尼號觀光潛艇｜失蹤潛艇載有5人　包括英國富商哈丁

加拿大一艘載人觀賞「鐵達尼號」郵輪殘骸的小型觀光潛艇，在紐芬蘭對開700公里的大西洋失蹤，失蹤潛艇上有5人，包括英國億萬富商兼探險家哈丁(Hamish Harding)。加拿大的聯合救援協調中心表示，加拿大海岸衛隊正聯同軍方飛機，以及美國波士頓的海岸衛隊進行搜救。

美國海岸衛隊表示，失蹤潛艇上有5人，包括船長和乘客，在當地星期日(18日)早上潛入海底約1小時45分鐘後，與海面上的船隻失去聯絡，潛艇有配備應急氧氣，估計有70至96小時進行搜救，美加艦艇和軍方飛機已經在附近海域放置聲納浮標，探測潛艇位置，並聯絡商船協助，但由於事發地點偏遠，搜救行動具有難度。

營運觀光潛艇的加拿大深海探險公司「海洋之門」(OceanGate)證實，正動用所有選項拯救潛艇上的人。公司感謝多個政府部門協助，正努力讓潛艇上的人安全返回地面。