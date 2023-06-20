鐵達尼號觀光潛艇｜巴基斯坦富豪與19歲兒同失蹤 還有法國著名探險家公司CEO

豪華郵輪「鐵達尼號」(Titanic)於1912年葬身大海，造成逾1,500人死亡的嚴重海難。周日下水載著遊客前往其殘骸的觀光潛艇「泰坦」(Titan)突然在深海失蹤，潛艇內的氧氣供應只可維持到美國東岸時間周四早上7時(香港時間晚上7時)，美國和加拿大的搜救隊正分秒必爭地搜索。船上除了有58歲英國富商哈丁(Hamish Harding)外，還有來自巴基斯坦豪門家族的49歲商人達烏德(Shahzada Dawood)及其19歲兒子Sulaiman Dawood，以及法國著名探險家納爾若萊(Paul-Henry Nargeolet)、加拿大深海探險公司「海洋之門」(OceanGate Expeditions)的行政總裁拉什(Stockton Rush)，該公司營運這次肇事觀光潛艇。

鐵達尼號觀光潛艇｜英國富商哈丁擁3項世界紀錄

達烏德的家族是巴基斯坦望族之一，他與英國有深厚聯繫，達烏德在英國白金漢大學修讀法律，之後往美國深造，畢業後定居英國，是一間肥料、食物和能源公司的副主席。達烏德亦是英王查理斯三世慈善基金顧問局成員。他的妻子和女兒等待他兩父子消息同時，也感謝同事和朋友的關心。

英國富商哈丁是一名探險家，定居杜拜。他是是3項健力士世界紀錄保持者，包括乘船在深海逗留最長時間。他於2021年3月，與海洋探險家Victor Vescovo潛水到馬里亞納海溝(Mariana Trench)最深處，以及在2022年6月，乘搭藍色起源(Blue Origin)火箭前往太空。他目前任Action Aviation主席，該公司董事總經理Mark Butler稱，還有足夠時間救人，祈禱哈丁安全回來。

哈丁向友人、美國退休太空人Terry Virts發出的最後一個短訊稱，「我們明天會出發，一切似乎良好，天氣之前一直不好，我們等待轉晴。」Virts指，5人今次除了觀光外，也會做一些科研實驗，鐵達尼號殘骸多年過去出現轉變，開始解體，他們想看一看。