鐵達尼號觀光潛艇｜忘記泰坦號慘劇？OceanGate聯合創辦人計劃將人送上金星

深海潛水器泰坦號(Titan)發生爆炸事故，加拿大深海探險公司海洋之門(OceanGate)隨後停運，但仍有一群科學家支持這種實驗性質探險應繼續發展。其一就是 OceanGate 聯合創辦人 Guillermo Söhnlein，他最近計畫是將人類送上金星，還認為人類上金星比上火星更實際。

綜合報道，2009 年，阿根廷裔美籍的Guillermo Söhnlein 與於泰坦號喪命的創辦人拉什(Stockton Rush)共同創立 OceanGate，但於2013 年交出公司控制權。泰坦號失事沒有讓他停止追夢，他認為去金星比送百萬人上火星更實際。不過，金星是太陽系最熱行星，溫度高達 475°C，因此科學家認為人類幾乎不可能在金星生活，但 Söhnlein 構想不是讓人類站上金星，而是打造飄浮太空站。

美國太空總署 (NASA) 新發現顯示，距離金星表面約 48 公里處有小片大氣層，理論上人類可在那生存，推斷溫度較低，壓力與地球表面相似。Söhnlein 認為如果太空站設計能承受雲層硫酸，飄浮殖民地可容納 1 ,000人。但他沒有說明太空站如何承受頻繁襲擊金星、時速 224 英里的颶風。Söhnlein相信工程師或科學家可克服人類要面對的太空極端環境輻射、溫度、壓力、食物、水、空氣等挑戰。