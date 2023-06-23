鐵達尼號觀光潛艇︱攞人命較飛？前員工爆料潛水器「根本未完成測試」

美國海岸防衛隊證實失蹤多日的探索「鐵達尼號」殘骸時失蹤的觀光潛艇「泰坦號」(Titan)發生內爆後解體，潛水器內5人全部喪生。營運該潛水器的加拿大深海探險公司海洋之門(OceanGate)前員工爆料，指稱公司內的潛水器「根本未完成測試」。

《每日郵報》(Daily Mail)報道，海洋之門探險公司海事運營總監David Lochridge，其實早在2018年就撰寫報告，指稱公司的潛艇「泰坦號」必須經過測試才能正式下水，報告中也強調，隨著潛艇下前的深度到達極端深度後，潛艇有可能會因此出現問題。David Lochridge在報告中建議，將泰坦號送至其他專業機構進行檢測與認證，但此舉遭到公司回絕，而David Lochridge甚至因為違反保密協議而被海洋之門開除。海洋之門甚至因此起訴David Lochridge。David Lochridge其後直指，「海洋之門讓乘客在實驗性潛水器中面臨潛在的極端危險」，因為泰坦號的裝備無法到達泰坦尼克號沉船所在地，即約4,000米的深度。相關訴訟在立案幾個月後，以未公開的條款達成和解。