鐵達尼號觀光潛艇｜泰坦號殘骸運返上岸　發現疑似人體遺骸(有片)

潛水器泰坦號(Titan)參觀鐵達尼號殘骸時發生內爆解體，導致5人死亡的慘劇震驚全球，經過一個星期，泰坦號殘骸於當地周三(28日)上午被打撈上岸，起出大片碎片與纏有電線的船體部位，美國海岸防衛隊指出，發現疑似人體遺骸，相關結果正待進一步分析。

運載泰坦號殘骸的拖船周三返回加拿大紐芬蘭聖約翰港，以白布包著的殘骸，以起重機逐一吊到加拿大海岸防衛隊的碼頭，包括疑似「泰坦號」前段鼻錐及側翼板。有專家早前表示，會嘗試重新組裝潛水器，以確定故障的原因。