鐵達尼號觀光潛艇｜泰坦號殘骸運返上岸　發現疑似人體遺骸(有片)

潛水器泰坦號(Titan)參觀鐵達尼號殘骸時發生內爆解體，導致5人死亡的慘劇震驚全球，經過一個星期，泰坦號殘骸於當地周三(28日)上午被打撈上岸，起出大片碎片與纏有電線的船體部位，美國海岸防衛隊指出，發現疑似人體遺骸，相關結果正待進一步分析。
運載泰坦號殘骸的拖船周三返回加拿大紐芬蘭聖約翰港，以白布包著的殘骸，以起重機逐一吊到加拿大海岸防衛隊的碼頭，包括疑似「泰坦號」前段鼻錐及側翼板。有專家早前表示，會嘗試重新組裝潛水器，以確定故障的原因。
泰坦號內爆解體 美加展開調查
泰坦號上星期日(18日)在北大西洋下潛，準備參觀鐵達尼號殘骸期間失聯，美加派員進行搜索，到上周四(22日)早上在4,000米下的海底距離鐵達尼號船頭殘骸約490米發現泰坦號的殘骸，相信發生內爆後解體，裡面5人罹難。泰坦號使用碳纖維複合材料，船體號稱是專為機組人員和乘客設計的細長艙室，與傳統上使用全鈦結構、球型艙室的潛水器不同。美國及加拿大多個部門調查事故原因。
Debris and presumed human remains from the Titan submersible have been recovered and returned to land, the U.S. Coast Guard announced Wednesday, nearly a week after a search-and-rescue operation ended and the vessel’s five passengers were presumed dead. https://t.co/6NJiKLON93 pic.twitter.com/YGo9xmwuMO— The New York Times (@nytimes) June 28, 2023