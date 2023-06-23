鐵達尼號觀光潛艇︱潛水器內爆解體5人全部罹難　據指失蹤不久美軍探測到爆炸聲響

美國海岸防衛隊表示，失蹤多日的探索「鐵達尼號」殘骸時失蹤的觀光潛艇「泰坦號」(Titan) 發生內爆後解體，潛水器內5人全部喪生。海岸防衛隊指，深海機械人當地星期四(22日)早上，在4,000米下的海底發現「泰坦號」的主要殘骸，相信潛水器發生內爆解體，但未有提及有否發現遇難者的遺體。

海岸防衛隊官員指出，在4,000米下的海底距離鐵達尼號殘骸約490米發現「泰坦號」5件主要殘骸，包括船尾椎體和耐壓船體，指「碎片與壓力艙災難性內爆解體結果相附」，但未有提及有否發現遇難者的遺體。官員指，水下聲納儀在發現殘骸區域在過去3日都未有探測到聲響，暗示事故可能在周日「泰坦號」失去聯絡當日發生，但強調目前難以對事故發生時間下定論。海岸衛隊將繼續在海底搜尋「泰坦號」殘骸及5名乘客的遺體。