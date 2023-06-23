鐵達尼號觀光潛艇︱潛水器內爆解體5人全部罹難　據指失蹤不久美軍探測到爆炸聲響

美國海岸防衛隊表示，失蹤多日的探索「鐵達尼號」殘骸時失蹤的觀光潛艇「泰坦號」(Titan) 發生內爆後解體，潛水器內5人全部喪生。海岸防衛隊指，深海機械人當地星期四(22日)早上，在4,000米下的海底發現「泰坦號」的主要殘骸，相信潛水器發生內爆解體，但未有提及有否發現遇難者的遺體。
海岸防衛隊官員指出，在4,000米下的海底距離鐵達尼號殘骸約490米發現「泰坦號」5件主要殘骸，包括船尾椎體和耐壓船體，指「碎片與壓力艙災難性內爆解體結果相附」，但未有提及有否發現遇難者的遺體。官員指，水下聲納儀在發現殘骸區域在過去3日都未有探測到聲響，暗示事故可能在周日「泰坦號」失去聯絡當日發生，但強調目前難以對事故發生時間下定論。海岸衛隊將繼續在海底搜尋「泰坦號」殘骸及5名乘客的遺體。
報道：美國海軍在泰坦號失蹤後不久探測到內爆聲響
《華爾街日報》(WSJ)引述美國海軍人員報道，美方專門用於探測潛艇的秘密聲音監察系統，在「泰坦號」失聯後不久，偵測到涉事海域出現內爆或爆炸的聲響。
「海洋之門」(OceanGate) 在美國海岸防衛隊公布消息前，已表示潛水器內5人恐已罹難，又感謝所有參與搜救的人。
「泰坦號」星期日早上下潛不足2小時便失去聯絡，美、加等國隨即展開搜救行動。潛艇上載有船長及4名乘客共5人，包括58歲英國富商哈丁(Hamish Harding)，49歲巴基斯坦能源公司Engro副董事長達烏德(Shahzada Dawood)和其19歲兒子、77歲法國探險家納爾若萊(Paul-Henry Nargeolet)，以及擔任船長的海洋之門行政總裁拉什(Stockton Rush)。