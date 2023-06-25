鐵達尼號觀光潛艇｜父子感危險突縮沙　巴基斯坦富商與兒頂上遇難

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」慘劇，專家仍調查該潛艇在深海因高壓內爆解體的原因。加拿大警方昨宣布擴大調查範圍，追查事件是否涉及刑事、違反聯邦或省政府法例。專家均質疑泰坦號的設計存安全問題。潛艇上5人全罹難，包括巴基斯坦49歲富豪達烏德(Shahzada Dawood)和19歲兒子蘇萊曼(Suleman)。美國拉斯維加斯地產富商布盧姆(Jay Bloom)和20歲兒子肖恩(Sean)原登上這趟死亡之旅，但兩人因擔心泰坦號的安全，以及是否有能力潛落深海而取消行程，結果他們的位置由達烏德父子頂上，兩人最終葬身大海。布盧姆父子一念之間改變兩對父子命運。
肖恩接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時稱，看了遇難者之一、營運泰坦號的加拿大深海探險公司海洋之門(OceanGate)行政總裁拉什(Stockton Rush)介紹深海探險之旅的短片，包括展示了泰坦號內部，他不認為該潛艇有能力潛入那麼深的海底，「我警告父親有關此事，而他最後也同意我的想法」。布盧姆稱，拉什向他推銷5月出發的深海之旅，於3月飛往拉斯維加斯游說他參加。拉什當時駕駛他研發的兩座位實驗飛機到來，布盧姆指這加深他的憂慮，「我開始想他駕著兩座位實驗飛機前來，游說我登上一艘5座位、由他建造進入海底看鐵達尼號的實驗潛艇」。
鐵達尼號觀光潛艇｜「他的冒險興趣與我不同」
布盧姆續說，「他(拉什)的冒險興趣與我不同。我是一名機師，有直升機駕駛執照，但我不會去駕駛實驗飛機。」他與兒子的決定讓兩人逃過一劫，到現在仍猶有餘悸，「那對遇難的父子原本可能是我們」。布盧姆在慘劇發生後在Facebook貼文稱，拉什在2月問他與兒子是否有興趣潛落鐵達尼號殘骸，因天氣原因5月的行程延後到6月18日。他當時向拉什問是否安全，對方答「安全過搭直升機，甚至潛水；在過去35年，非軍用潛艇甚至無受傷事故」。布盧姆表示，拉什堅信自己所講的說話，但事實證明他非常錯。布盧姆還展示了他與拉什的短訊對話，拉什甚至給了他登船的優惠價每人只需15萬美元(約117萬港元)，原價要25萬美元(約195萬港元)。
鐵達尼號觀光潛艇｜專家：船身物料不斷承受高壓力變脆弱
今次慘劇遇難者除了達烏德父子和拉什，還有英國富商哈丁(Hamish Harding)和法國探險家納爾若萊(Paul-Henry Nargeolet)。根據2016年和2018年兩宗官司的法庭文件顯示，有兩名海洋之門前員工對泰坦號的設計存疑，包括船身的厚度和堅固問題。美國杜克大學(Duke University)教授Rachel Lance同意有關講法，泰坦號採用了非常規結合的物料構成安全問題，因為多次潛落海底不斷承受高壓力而變得脆弱。泰坦號用實驗性物料碳纖維及鈦金屬建造，碳纖維過去用於航空業，對潛艇船身來說是新物料，未曾測試是否能抵受深海的壓力。報道指，未知泰坦號在事發前潛落深海多少次，而去年11月的法庭文件顯示，去年有28人乘坐該潛艇前往觀看鐵達尼號殘骸。
有指海洋之門要求顧客簽署的「生死狀」免責條款透露了泰坦號的安全可靠性，曾乘搭的Mike Reiss稱，「我登入潛艇前簽署了很長的免責條款，詳列了可能導致死亡的情況，包括窒息、觸電、溺斃、支離破碎，首頁已三度提及死亡字眼。」他啟程前吻了妻子，「我心想可能再也見不到她」。據悉，海洋之門也多次被警告，其最新潛艇「未經任何監管機構批准或證明合格」，而潛落深海的旅程可導致身體受傷、殘障、精神受創或死亡。