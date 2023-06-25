鐵達尼號觀光潛艇｜父子感危險突縮沙　巴基斯坦富商與兒頂上遇難

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」慘劇，專家仍調查該潛艇在深海因高壓內爆解體的原因。加拿大警方昨宣布擴大調查範圍，追查事件是否涉及刑事、違反聯邦或省政府法例。專家均質疑泰坦號的設計存安全問題。潛艇上5人全罹難，包括巴基斯坦49歲富豪達烏德(Shahzada Dawood)和19歲兒子蘇萊曼(Suleman)。美國拉斯維加斯地產富商布盧姆(Jay Bloom)和20歲兒子肖恩(Sean)原登上這趟死亡之旅，但兩人因擔心泰坦號的安全，以及是否有能力潛落深海而取消行程，結果他們的位置由達烏德父子頂上，兩人最終葬身大海。布盧姆父子一念之間改變兩對父子命運。 肖恩接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時稱，看了遇難者之一、營運泰坦號的加拿大深海探險公司海洋之門(OceanGate)行政總裁拉什(Stockton Rush)介紹深海探險之旅的短片，包括展示了泰坦號內部，他不認為該潛艇有能力潛入那麼深的海底，「我警告父親有關此事，而他最後也同意我的想法」。布盧姆稱，拉什向他推銷5月出發的深海之旅，於3月飛往拉斯維加斯游說他參加。拉什當時駕駛他研發的兩座位實驗飛機到來，布盧姆指這加深他的憂慮，「我開始想他駕著兩座位實驗飛機前來，游說我登上一艘5座位、由他建造進入海底看鐵達尼號的實驗潛艇」。

鐵達尼號觀光潛艇｜「他的冒險興趣與我不同」 布盧姆續說，「他(拉什)的冒險興趣與我不同。我是一名機師，有直升機駕駛執照，但我不會去駕駛實驗飛機。」他與兒子的決定讓兩人逃過一劫，到現在仍猶有餘悸，「那對遇難的父子原本可能是我們」。布盧姆在慘劇發生後在Facebook貼文稱，拉什在2月問他與兒子是否有興趣潛落鐵達尼號殘骸，因天氣原因5月的行程延後到6月18日。他當時向拉什問是否安全，對方答「安全過搭直升機，甚至潛水；在過去35年，非軍用潛艇甚至無受傷事故」。布盧姆表示，拉什堅信自己所講的說話，但事實證明他非常錯。布盧姆還展示了他與拉什的短訊對話，拉什甚至給了他登船的優惠價每人只需15萬美元(約117萬港元)，原價要25萬美元(約195萬港元)。