鐵達尼號觀光潛艇︱生命最後倒數 潛艇氧氣今晚耗盡 水底神秘聲響無定論

觀賞鐵達尼號郵輪殘骸的小型觀光潛艇「泰坦號」(Titan)失蹤，截至本港時間周四下午，搜救行動仍無重大進展。泰坦號上的氧氣估計已於當地時間周四早上7時08分(本港時間周四晚上7時08分)耗盡，潛艇內5名乘客恐凶多吉少。較早前傳出搜救隊探測到海底傳出神秘撞擊聲，各界希望是求救訊號，但美國海岸防衛隊稱，經初步分析後未有定論。 由美、加、英及法國等組成等國際搜救隊，搜索範圍已擴大至逾2.5萬平方公里海域，即美國康涅狄格州面積兩倍，在水面搜索的船隻增至10艘，並以泰坦號母船「極地王子號」(The Polar Prince)為指揮中心。法國亦已派出配備潛水機械人「Victor 6000」的研究船，其可潛至鐵達尼殘骸所在的逾3,800米海底，一旦發現泰坦號，可協助水面船隻把它拖上水；英國倫敦大學海洋工程教授格雷格(Alistair Greig)指就算順利鎖定位置，估計一來一回約需4小時才能完成行動。美國海軍周三則稱，一套能抵達約6,000米深海、可負重27噸打撈系統的已運至現場附近港口，但安裝需時約一天。

美國海岸防衛隊及加拿大P-3「獵戶座」海上巡邏機，周二及周三偵測到海底聲響，據報每隔30分鐘傳出一次，有人形容為「砰砰聲」，搜索範圍也集中在傳出聲響的區域。但英國《衛報》引述極地研究組織地球物理學家拉特(Rob Larter)稱，「搜索範圍如此廣闊，似乎顯示沒人有信心能找到發出聲響位置。」 鐵達尼號觀光潛艇｜每30分鐘一次撞擊聲是否人為 專家眾說紛紜 撞擊聲是否人為訊號，專家亦眾說紛紜。 美國紐約雪城大學(Syracuse University)地球與環境科學榮譽退休教授卡爾森(Jeff Karson)直言，撞擊聲屬人為的說法，恐怕是「一廂情願」(wishful thinking)，「其中一個可能是海底殘骸彈動的聲音……就像丟一顆彈珠入鐵罐，而發出連串聲響，位置難以確定。」另有海洋專家指水底向來「嘈雜」，魚類及其他動物或人類儀器等都會發出聲響。 美國探險家及海洋專家蓋洛(David Gallo)另有見解，指神秘聲響「由3架不同的飛機在兩日內同時探測到……而且仍然持續，自然界並無太多東西會每隔30分鐘發出聲響」，認為必須假設是人為發出，加緊搜索。美國海岸防衛隊上校弗雷德里克(Jamie Frederick)周三仍心存希望，「當你正身處搜救行動，總要有希望」。