鐵達尼號觀光潛艇︱「生死狀」是否等同免責？多國或就慘劇聯合調查

美國海岸防衛隊證實失蹤多日的探索「鐵達尼號」殘骸時失蹤的觀光潛艇「泰坦號」(Titan)發生內爆後解體，潛水器內5人全部喪生。經典電影《鐵達尼號》荷李活名導占士金馬倫(James Cameron)聽聞惡耗後表示震驚，他透露在聽到營運該潛水器的加拿大深海探險公司海洋之門(OceanGate)採用複合碳纖維和鈦來製造船體時就覺得不秒，他慨嘆應該早點提出。

《路透社》(Reuters)報道，同時是一名深海探險家的占士金馬倫得知泰坦號慘劇後表示，當時聽到海洋之門採用複合碳纖維和鈦來製造船體時就覺得不秒，他說：「我認為這是一個可怕的想法，因為我從未嘗試過這項技術，表面上聽起來很糟糕，但我認為有人比我更聰明，現在後悔當時未有提出質疑。」