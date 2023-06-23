鐵達尼號觀光潛艇︱「生死狀」是否等同免責？多國或就慘劇聯合調查

美國海岸防衛隊證實失蹤多日的探索「鐵達尼號」殘骸時失蹤的觀光潛艇「泰坦號」(Titan)發生內爆後解體，潛水器內5人全部喪生。經典電影《鐵達尼號》荷李活名導占士金馬倫(James Cameron)聽聞惡耗後表示震驚，他透露在聽到營運該潛水器的加拿大深海探險公司海洋之門(OceanGate)採用複合碳纖維和鈦來製造船體時就覺得不秒，他慨嘆應該早點提出。
《路透社》(Reuters)報道，同時是一名深海探險家的占士金馬倫得知泰坦號慘劇後表示，當時聽到海洋之門採用複合碳纖維和鈦來製造船體時就覺得不秒，他說：「我認為這是一個可怕的想法，因為我從未嘗試過這項技術，表面上聽起來很糟糕，但我認為有人比我更聰明，現在後悔當時未有提出質疑。」
免責條款協議3次提到死亡可能性
不過，洛杉磯律師、Custodio and Dubey LLP 聯合創辦人Miguel Custodio則指，失踪者家屬將很難在法庭上證明自己的案子，因為船上的每個人都知道這不是度假或觀光，這實際上是對地球最深處之一的未知事物的探索。泰坦號5人的親屬可能無法以潛水器的加拿大深海探險公司海洋之門(OceanGate)存在疏忽提控，因為他們的親人知道事情規模很大而且很嚴重，而在一份免責條款協議中3次提到了死亡的可能性。
以《Rust》槍擊為例 聯邦調查局等或參與調查
洛杉磯 Adams, Duerk & Kamenstein 律師事務所合夥人、前聯邦檢察官Christine Adams指，海洋之門是否可能面臨刑事責任的問題尚未得到解答，但某些政府或聯合政府肯定會調查這一悲劇，美國政府是最有可能牽頭這項調查的實體，因為海洋之門的總部位於華盛頓州，美國政府或視為擁有調查管轄權，即使該公司在國際水域運營。他以發生於新墨西哥州《Rust》片場發生致命槍擊事件為例，聯邦調查局(FBI)、當地治安部門、地方檢察官辦公室和州職業安全與健康管理局都加入了調查。至於今次事件，乘坐這艘潛水器的人所屬國家，包括法國和英國等其他國家的政府可能會通過外交渠道向拜登政府尋求有關調查的信息。如果美國當局發現證據表明存在魯莽犯罪或違反聯邦法規的疏忽行為，檢察官可能會提出指控。