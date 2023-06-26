鐵達尼號觀光潛艇︱美加法英將合作調查泰坦號事故　防止類似事件發生

海岸防衛隊官員指，海岸防衛隊當地上星期五(23日)展開調查，正在與聯邦調查局(FBI)合作尋找證據，包括在距離鐵達尼號船頭殘骸488米、約4公里深的水下進行打撈工作，調查結果將會與國際海事組織等機構分享，以協助改善全球潛水作業的安全框架。如果在打撈過程中發現人體殘肢，將會小心處理。

美國海岸防衛隊表示，正調查潛水器泰坦號(Titan)在水底內爆的事件，目標是提出必要的建議，加強全球海域的安全，防止類似事件發生。

美加法英將合作調查事故

海岸警衛隊首席調查員Jason Neubauer表示，海底打撈行動正在進行中，亦已繪製了事故現場地圖，調查人員正在與其他國家和國際調查機構密切合作，包括美國國家運輸安全委員會、加拿大運輸安全委員會、法國海上傷亡調查委員會和英國海上事故調查處。正在與加拿大當局協調，在紐芬蘭聖約翰港收集證據。

事故發生後，有專家透露曾經質疑泰坦號的安全規格。加拿大運輸安全委員會 (Transportation Safety Board of Canada)早前亦指，由於運載涉事潛水器的船隻極地王子號(the Polar Prince)所懸掛的國旗為加拿大，因此會調查這宗致命事故。