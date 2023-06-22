鐵達尼號觀光潛艇｜英國富豪哈丁童年移居香港 讀山頂小學

鐵達尼沉船觀光潛艇「泰坦號」失蹤多時，船上5人生死未卜，其中58歲英國億萬富豪哈丁(Hamish Harding)原來與香港有一段淵源。 童年隨父母移居香港 英國《每日郵報》報道，哈丁1964年在倫敦Hammersmith出生，是家中獨子，6歲時隨父母移居香港，父親是一名工料測量師(quantity surveyor)。哈丁當年入讀私立山頂小學(Peak School)，至11歲時返回英國，在社交網服務網站「LinkedIn」上，哈丁的學歷上也列出曾在1970至1975年在香港山頂小學就讀。 英國廣播公司(BBC)指，哈丁去年接受《商業航空雜誌》訪問時提及童年時在香港生活，稱記者有一天他跟父母一起在黑白電視上看到1969年阿波羅登月的畫面，留下難忘印象，亦讓他感到「一切皆有可能」。

少年時入讀英國名校 《每日郵報》報道，哈丁11歲那年返回英國格洛斯特(Gloucester)定居，在當地名校英王學校(The King’s School)讀中學，校友包括英國著名演Simon Pegg和BBC早餐節目主持人Charlie Stayt。其後哈丁在劍橋大學取得自然科學和化學工程學位，畢業後在IT領域擔任不同的技術和管理職務，至2003年在杜拜創立私人飛機買賣公司Action Aviation。 哈丁青少年時期在格洛斯特度過，讀到健力士世界紀錄大全，讓他著迷，希望能成為其中一人。結果，他長大後憑著努力和挑戰極限的精神，成為3項健力士紀錄保持者。其中，2019年7月，他與一名國際太空站前指揮官駕駛商業飛機以46小時39分38秒完成飛越地球南北極逾4萬公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。